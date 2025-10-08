Sumar estalla contra el PSOE y volverá a llevar al Congreso la ILP contra la tauromaquia tras su "repugnante" abstención

Firmantes de la ILP que propone la derogación de la tauromaquia como patrimonio cultural este martes frente al Congreso. EP

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este miércoles que Sumar volverá a llevar al Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural después de que la abstención del PSOE propiciara que el Pleno de la Cámara rechazara su tramitación.

Dicha abstención ha provocado que todos los socios del Gobierno, incluidos Junts y PNV, hayan estallado por una decisión insólita, ya que apenas dos horas antes de su votación el PSOE confirmó a los promotores de esta ILP que votarían a favor.

"Ayer la ILP no cayó por falta de apoyo social. Cayó por una votación inexplicable del PSOE", ha lamentado Urtasun en los pasillos del Congreso. El resto de socios han mantenido la misma línea, aunque Podemos ha ido más allá al calificar de "repugante" esta decisión de los socialistas.

La iniciativa contó con 57 votos a favor, los de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos.

Pese a ello, el ministro de Cultura ya trabaja con los promotores de esta iniciativa ciudadana, No es mi cultura, que presentaron 715.606 firmas para instar a la derogación de la Ley de 2013 que delimita la tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional.

La justificación del PSOE

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Patxi López, justifica esta abstención con el argumento de que "lo iban a utilizar como una guerra banderiza, para ir a los extremos y para pegarnos otra vez unos contra otros". De hecho, niega que cambiaran el sentido de su voto.

"¿Cómo que cambiamos? Lo que hicimos fue un debate en el seno del grupo. En el PSOE conviven muchas sensibilidades. Esto es lo que tiene ser el partido que más se parece a España", ha declarado López, para después señalar que entre los socialistas hay "taurinos" e "indiferentes".

Decae en el Congreso la ILP para que los toros no sean patrimonio cultural con la abstención del PSOE

En este sentido, ha explicado que vieron que "no había un consenso suficiente, no en el seno del grupo, sino en la sociedad" para abrir este debate y ha pedido "buscar mejores tiempos en que consigamos consensos para que esto pueda salir".

En el seno del Gobierno las críticas al PSOE no se han hecho esperar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado al partido de Sánchez por impedir con su abstención "acabar con el sufrimiento animal".

"No han estado a la altura de nuestro país moderno y animalista", ha escrito Diaz en redes sociales.

Mucho más dura se ha mostrado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que este miércoles, en La Hora de La 1 de TVE ha calificado de "repugnante" el posicionamiento del PSOE en el tema de la tauromaquia.

Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha admitido, con ironía, que no le sorpende la abstención de los socialistas.

"PSOE puro y duro. Me parece mal, pero el PSOE si no se le aprieta lo suficiente, pues hace lo que hace", ha afirmado este miércoles en los pasillos del Congreso.