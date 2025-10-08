El PP cree que Ábalos y Koldo pueden ir a prisión la semana que viene para evitar la "destrucción de pruebas"

El Partido Popular cree que José Luis Ábalos o Koldo García podrían acabar siendo enviados a prisión preventiva la semana que viene, tras declarar en el Supremo.

Fuentes de Génova, que recuerdan que el partido está personado como acusación popular en la causa, apuntan a que, después del informe de la UCO sobre los sobres con dinero, el juez podría decretar su ingreso en prisión preventiva para evitar la "destrucción de pruebas".

El instructor del Supremo, Leopoldo Puente, ya cuenta en el sumario con la información de que el exasesor guardaba una "contabilidad A y B" para el efectivo que manejaba para el exministro.

Ahora que la Guardia Civil ha reunido, como indicios probatorios, los sobres con el logo del PSOE repletos de billetes, si ninguno de los dos colabora, el magistrado podría acordar cárcel, como hizo el 30 de junio con Santos Cerdán.

Además, Koldo ya ha admitido que guarda material incriminatorio como "seguro" ante sus antiguos jefes. Según las fuentes consultadas, si acaba en la cárcel, sin acceso a esas evidencias, el exasesor no tendría con qué "negociar o presionar" a sus antiguos jefes en el PSOE y "podría flaquear".

Este martes, siguiendo la senda abierta por Alberto Núñez Feijóo hace ahora un mes, los populares sugerían una inminente "imputación de Pedro Sánchez". Y la sesión de control del Congreso será "un monográfico" de corrupción, según anticipa Génova, "indigesto para el presidente, como la chistorra".

Para el PP, es evidente que "no es que a Sánchez le rodee la corrupción". Es que el presidente es "el paso siguiente en el caso Begoña, en el caso Hermano, en el del fiscal general y en el de esta presunta caja B del PSOE".

Álvaro García Ortiz "obedecería órdenes de Moncloa". A David Sánchez lo "enchufaron en una plaza creada para él" en la Diputación de Badajoz. Su esposa, Begoña Gómez, "no está imputada por ser la esposa de Sánchez, sino por haberse aprovechado de serlo".

Y, por supuesto, el "trío del Peugeot", como lo bautizó Feijóo el pasado viernes: "¿Cómo vas a ir en un coche con otros tres, y que uno esté en la cárcel y los otros dos en el Supremo, y tú no sabes nada?".

En el PP creen que "ninguno habría podido delinquir sin Sánchez" y que el propio presidente puede acabar "en el banquillo de los procesados".

Ofensiva parlamentaria

En el Senado, la portavoz del PP, Alicia García, acorralaba al ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante la sesión de control: "¿Puede usted asegurar ante esta Cámara que Sánchez no recibió dinero de la trama? ¿Puede asegurar que el PSOE no se financió ilegalmente?".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: entre la portavoz en el Senado, Alicia García, y la del Congreso, Ester Muñoz. EP

Por su parte, Ester Muñoz, en el Congreso, advertía de que el PP solicitaría la comparecencia "monográfica" de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Grupo Popular exige, en el escrito al que ha tenido acceso este diario, que explique "si el PSOE, del que ella es vicesecretaria general, puede saltarse las normas del Ministerio que ella dirige".

Y si "la Agencia Tributaria ha abierto ya una investigación sobre esos sobres" o va a "tomar medidas ante estos sólidos indicios de financiación irregular" del PSOE.

Si los socialistas no muestran los recibos de lo que dicen que eran pagos por gastos de representación, según el PP, habrá que entender que para "el Partido sanchista" no opera la ley de financiación de partidos ni las leyes antiblanqueo.

"Debe de ser que el PSOE está exento de las prohibiciones de pago en metálico que tenemos el resto de los ciudadanos", advirtió Muñoz. Porque "si la ley es igual para todos los ciudadanos", Hacienda deberá actuar contra Sánchez, "sus allegados y su partido, como contra cualquier ciudadano" que la incumple.

Dos escenarios

Los populares trabajan con dos escenarios dentro de la "oleada de casos de corrupción que cierran su círculo alrededor del entorno del partido, del Gobierno y de la familia de Pedro Sánchez".

El primer escenario contempla que el presidente del Gobierno consiga aguantar la legislatura hasta 2027. Esto sería posible gracias a la "complicidad" de los socios de Sumar, que no pueden ir a elecciones porque el partido "casi desaparecería", y de los socios parlamentarios como ERC, Junts y el PNV.

El segundo escenario sitúa el señalamiento del juicio al fiscal general, el próximo 3 de noviembre, como "el punto de inflexión para todo".

En esas fechas se puede cerrar, también, la instrucción de la primera pieza del llamado caso Koldo y el Tribunal Supremo podría señalar fecha para la vista oral contra José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán.

Ahora que la UCO ha revelado que hubo pagos a los implicados en sobres llenos de billetes que se realizaron en Ferraz, sede del PSOE, el instructor Leopoldo Puente, ha llamado a declarar de nuevo al exministro y a su asesor.

"Eso es el indicio más claro de que hubo una financiación irregular del PSOE", aseguran fuentes de la dirección del PP. Y recuerdan que el partido está personado en la causa.

Así, uniendo los puntos entre los testimonios de empresarios que "se autoinculparon" admitiendo la entrega de "bolsas de plástico con miles de euros" en la sede del partido y que "el PSOE no ha podido justificar" con facturas el origen del dinero, "queda cada vez más clara la existencia de una 'caja B' en el PSOE".

Koldo, el "eslabón más débil"

Este martes, el ministro Bolaños dejó sin contestar las preguntas "de sí o no" que le había lanzado la portavoz del PP: "¿Pedro Sánchez recibió dinero de la trama? ¿El PSOE se financió ilegalmente?".

García había enumerado los hechos probados y los testimonios que, por ahora, ha recogido el sumario en el Supremo, tal como confirman fuentes de la dirección popular, conocedoras de la instrucción.

"En Ferraz entraban bolsas de basura con dinero y salían sobres con el sello del PSOE, incluso para pagar prostitución; dinero fuera de la contabilidad oficial". La portavoz popular pidió al ministro que el PSOE lo justifique, porque "si no hay recibos ni justificantes hay 'dinero B' y financiación ilegal".

En el PP están convencidos de que ahí puede estar la clave: en las citaciones de Ábalos y Koldo los días 15 y 16 de octubre ante el juez Puente. "Uno de los dos acabará en prisión preventiva", apuntan las fuentes, refiriéndose al exasesor como el "eslabón más débil".