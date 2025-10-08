Podemos salva a Sánchez y votará a favor del embargo de armas a Israel, un decreto que considera "fake" y "un coladero"

Ione Belarra atiende a los medios antes de la sesión de control al Gobierno. Chema Moya Efe

Afirma que con este decreto el Gobierno es "cómplice del genocidio" porque no frena el tránsito de barcos hacia Israel. Pese a ello, sus cuatro diputados votarán 'sí'.

Ione Belarra despeja la incógnita y los cuatro diputados de Podemos votarán este miércoles a favor del real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel, que considera "fake" y un "coladero" que hace que este Gobierno sea "cómplica del genocio" del país hebreo en Gaza.

Pese a ello, y tras haber mantenido una postura muy crítica, la formación morada salva a Pedro Sánchez y permitirá la convalidación de un decreto que al que sólo se oponen PP y Vox.

“Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel, y hoy vamos a permitir la convalidación de este real decreto, precisamente porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake”, asegura Belarra en un vídeo.

Podemos va a seguir exigiendo un embargo real de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel. Este genocidio lo va a parar la gente decente. Viva Palestina Libre. pic.twitter.com/bA0qteOU7E — Ione Belarra (@ionebelarra) October 8, 2025

