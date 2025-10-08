Ayuso premia la excelencia: los mejores alumnos de FP no pagarán matrícula y los que saquen notable sólo el 50%

Isabel Díaz Ayuso en la visita a un centro de educación Secundaria. CAM

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso implantará la matrícula gratuita para los alumnos de Grado Superior de Formación Profesional (FP) que accedan con una nota media de nueve, diez o matrícula de honor.

Además, quienes obtengan una calificación de siete u ocho tendrán una bonificación del 50%, de forma que solo abonarán 200 de los 400 euros anuales fijados.

El Consejo de Gobierno aprobará este miércoles la modificación del catálogo de precios públicos educativos para incorporar nuevas exenciones y reducciones.

Según ha podido saber este diario, la rebaja entrará en vigor en el curso 2026/27 y Madrid se convertirá en una de las pocas regiones en aplicarla.

Con esta medida, el Ejecutivo regional pretende premiar el esfuerzo académico y reforzar la equidad en el acceso a los estudios de FP, cada vez más demandados por los jóvenes madrileños.

La reforma también contempla la exención total del pago de tasas para los alumnos con una discapacidad igual o superior al 33% y para las víctimas de violencia contra la mujer.

Asimismo, se establece la gratuidad en los cursos de especialización de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño, orientados a la mejora continua y la actualización profesional.

Otra de las novedades será la exención del primer curso completo de Música o Danza para los estudiantes que hayan obtenido premio en las Enseñanzas Elementales.

Del mismo modo, se suprimen los importes por servicios administrativos en la Formación de Régimen Especial, que incluye enseñanzas de idiomas, Música y Danza en sus distintos niveles, así como Arte Dramático, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y los estudios superiores de Diseño.

Actualmente, la Comunidad de Madrid, como otras muchas regiones del España, ya no cobra tasas por matrícula en otras etapas educativas no obligatorias impartidas en centros públicos, como el primer y segundo ciclo de Infantil, Bachillerato y los Grados Básico y Medio de FP.

Esta estrategia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso busca, entre otros aspectos, reforzar el atractivo de la Formación Profesional como vía de acceso al empleo y como herramienta para reducir el abandono escolar. Algo muy necesario para el país.

Según Randstad Research, la tasa de empleo entre los titulados de FP Superior alcanza el 79,5%, casi cinco puntos más que la de Grado Medio, y su tasa de paro se sitúa en el 10,1%, por debajo de la media nacional.

De acuerdo con el Observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza, la Formación Profesional es una pieza clave para combatir el abandono escolar, al ofrecer una alternativa práctica y orientada al mercado laboral para quienes no completaron la educación obligatoria.

En España, la tasa de abandono escolar temprano cayó en 2024 hasta un mínimo histórico del 13%, frente al 21,9% registrado en 2014. Sin embargo, sigue siendo una de las más altas de la Unión Europea y está aún lejos del objetivo del 9% fijado para 2030.

La medida madrileña pretende contribuir a este reto, fomentando la excelencia académica y vinculando la FP a la empleabilidad, la innovación y la igualdad de oportunidades.