Ábalos, a punto de renunciar a su acta de diputado para no tener que declarar por los sobres de Ferraz en el Supremo

El exministro José Luis Ábalos estudia renunciar este mismo jueves a su acta de diputado. De ser así, si deja de ser parlamentario, perdería la condición de aforado. Y, con ello, la causa judicial en la que está siendo investigado debería regresar íntegramente a la Audiencia Nacional.

Así lo relatan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, que detallan que en estos mismos momentos Ábalos está analizando los pros y contras de este movimiento.

El juez que actualmente le investiga, el magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, le ha citado, de nuevo, a declarar. En concreto, para el próximo día 15 de octubre.

Si el llamado caso Ábalos tuviera que ser devuelto a manos de la Audiencia Nacional, debido a la entrega del acta de diputado, esta citación, por el momento, se anularía.

El juez Puente citó a Ábalos después de recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que aludía a que el entonces ministro cobró dinero en efectivo por los gastos que le cargó al PSOE; unos pagos, en ocasiones, sin respaldo documental.

En concreto, el atestado policial recoge la imagen de un sobre, con dinero en el interior y con el logotipo oficial del PSOE.

Si Ábalos renuncia a su acta, el instructor del caso volvería a ser Ismael Moreno, quien inició esta investigación, cuando, por entonces, recibía el apelativo de caso Koldo, debido a la detención del principal asesor de Ábalos, Koldo García.

Sin embargo, cuando, con el avance de la instrucción, las pesquisas apuntaron hacia el exministro y diputado, Moreno solicitó al Supremo que investigase a Ábalos, ya que sólo este órgano puede encausar a un aforado a nivel nacional.

Actualmente, Ábalos permanece como diputado del Grupo Mixto en el Congreso, después de que el PSOE le abriese un expediente —en noviembre de 2024, a raíz de la detención de Koldo García— que, meses después, terminaría con su expulsión de la formación de la que había sido secretario de Organización.

El juez Puente también ha citado a declarar a Koldo para el día 16 de octubre. Con la renuncia de Ábalos a la condición de diputado, esta citación también decaería.

De hecho, es el Supremo el que también investiga a Koldo García debido a que consideró que los hechos por los que lo hace guardan una estrecha relación con los atribuidos al exministro, pese a que el exasesor ni ha tenido nunca ni tiene la condición de aforado.

Por tanto, al tratarse de hechos "inescindibles", el juez Puente también asumió la investigación contra Koldo García.

Este miércoles por la tarde, EL ESPAÑOL ha tratado, sin éxito, de ponerse en contacto con el abogado de José Luis Ábalos, el letrado José Aníbal Álvarez.

El informe de la UCO

El mencionado informe de la UCO, que analizó las finanzas del exministro, apuntó a "la existencia de una fuente de ingresos no declarada", mediante fondos en efectivo, en favor del político.