El PSOE en manos de Koldo: si reconoce los pagos del informe de la UCO apuntalará la tesis de que en Ferraz había una 'caja B'

El PSOE está en manos de Koldo García Izaguirre. Si el asesor reconoce los pagos del partido, que aparecen en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) como señalados "sin respaldo documental", apuntalará la tesis de que en Ferraz había una caja B.

El juez Leopoldo Puente ha citado a Koldo García el próximo jueves 16 de octubre para que declare sobre las nuevas revelaciones que aparecen en el informe patrimonial de José Luis Ábalos.

Entre otras cuestiones, Koldo García deberá responder acerca de si los pagos que aparecen en los mensajes con Celia Rodríguez Alonso, secretaria del PSOE, se llegaron a producir.

Estos abonos en metálico no aparecen incluidos en la documentación facilitada por Ferraz, tanto en la auditoría interna como en el Tribunal de Cuentas o en el Supremo.

De confirmar que se produjeron estos gastos, el asesor apuntalaría la existencia de una caja B en el PSOE y de que el partido ocultó al menos 20.791 euros pagados en sobres.

Fuentes de la defensa de Koldo García aseguran a EL ESPAÑOL que él aportó facturas de todos los gastos que el partido le pagó en efectivo.

Eso sí, Koldo García se desvincula de la contabilidad que posteriormente hiciera el PSOE y si fueron declarados esos gastos o no. Esas funciones, según el que fue la mano derecha de Ábalos, no le competían a él.

El magistrado Leopoldo Puente da credibilidad a la UCO sobre los "ingresos irregulares y opacos" de Ábalos y Koldo, y por ello, ha citado a declarar al exministro el próximo miércoles día 15 y a Koldo García un día después.

La última oportunidad

Esta será la última ocasión que tengan los dos investigados de colaborar con la Justicia antes de que el juez del Supremo transforme las diligencias previas en procedimiento abreviado.

El informe patrimonial de Ábalos posibilita que próximamente el juez dicte su primer auto de procesamiento contra él y su mano derecha por los contratos de las mascarillas y la colocación de Jésica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

Seguirá adelante, eso sí, con la investigación sobre el presunto cobro de mordidas a cambio de contratos de obra pública. Por este caso, Santos Cerdán lleva en prisión provisional desde el pasado 30 de junio.

Por tanto, Ábalos y Koldo García tendrán su última oportunidad para buscar un pacto con la Fiscalía y colaborar con la Justicia antes de sentarse por primera vez en el banquillo.

Ábalos ya amagó con colaborar ante la posibilidad de que acabara en prisión como Cerdán. Sin embargo, luego se echó atrás tras una reunión con Koldo García en las horas previas a las citaciones de ambos en el Supremo.

Por su parte, Koldo García decidió no declarar sobre los audios encontrados en su móvil. Su abogada, Leticia de la Hoz, se había hecho cargo de su defensa sólo unos días antes de su declaración y alegó que no había tenido tiempo de estudiar el caso.

Si en esta ocasión Koldo García sí decide declarar, el asesor tendrá al PSOE en sus manos. La confirmación de que hubo pagos "sin respaldo documental" pueden complicar aún más el futuro político de Pedro Sánchez.

Los pagos no declarados

Entre lo declarado a Hacienda y el Tribunal de Cuentas por el PSOE en esta fecha y lo que recibieron Ábalos y Koldo, según la UCO, hay un desfase de unos 20.791 euros que nunca llegaron a ser contabilizados.

La UCO encuentra en octubre de 2018 el primer indicio de la caja B de Ferraz. Celia, la secretaria que se encargaba de los pagos, afirma en un mensaje a Koldo que existen gastos de 1.077 euros por un viaje a Canarias.

El PSOE sólo contabilizó pagos a Ábalos por gastos que ascendían a 294,04 euros.

La secretaria también detalla un abono de 4.891 euros por gastos de Ábalos y Koldo dos meses después. Sin embargo, en sus cuentas aportadas, el PSOE aseguró que no hubo pagos a su secretario de Organización y su equipo en diciembre de 2018.

La misma situación se da en enero de 2019. Mientras que el PSOE no declaró ningún pago por gastos adelantados de Ábalos y Koldo, la secretaria de Ferraz mandó un nuevo mensaje a Koldo sobre reintegros en efectivo.

"Os faltan por cobrar 4.512,90 más 2.605 del restaurante", escribió Celia.

El asesor tenía dudas sobre si pasar al cobro el alto gasto del restaurante y lo mandó parar hasta que lo analizara. "Lo otro sí puedes", dijo.

Los dos sobres fotografiados por la expareja de Koldo el 26 de junio de 2019 también tienen un desfase de 505 euros entre lo declarado por el PSOE y la cantidad que aparece reflejada en ellos.

Gráfico de la UCO sobre la 'caja B' del PSOE. EL ESPAÑOL

Ese mismo día, la exmujer del asesor le pregunta: "¿Te dieron la última vez 8.000 euros más o menos?". En el mes de mayo, según la contabilidad oficial del PSOE, no se realizó ningún abono ni a Koldo ni Ábalos.

En noviembre de 2019, Celia también dio un sobre con billetes a Koldo. "No te olvides de subir por el despacho que tengo tu dinero", le escribió.

Por último, el 16 de diciembre de 2020, la exmujer de Koldo le manda un mensaje: "Joseba va ahora a por la primera parte de Ferraz que le da Celia". El PSOE no declaró haber pagado ningún gasto a José Luis Ábalos ni su asesor.

Casos como este, en el que no se especifica la cantidad, aumentarían considerablemente la cifra constatada de 20.791 euros de desfase.