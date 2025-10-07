Madrid alerta de que el nuevo plan eléctrico de Aagesen pone en riesgo 60.000 viviendas y 20 centros de datos

Hace unos días, el Gobierno presentaba su Propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad a 2030. El plan detalla las inversiones y proyectos para modernizar y expandir la red de transporte de energía eléctrica el próximo lustro.

Según el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ese plan pone en riesgo la construcción de 60.000 viviendas y varios proyectos industriales, como los 20 nuevos Centros de Procesamiento de Datos (CPD) que tenía previsto construir en la región

Así se desprende de las primeras informaciones que les ha transmitido el equipo de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, asegura que el Ejecutivo madrileño está "preocupado" por la redacción final del proyecto. "Necesitamos ver lo que nos contó el Ministerio para saber qué posiciones se nos han aprobado y poder hacer las alegaciones pertinentes", afirma.

Novillo subraya que el Gobierno regional prioriza las viviendas por encima de todo, pero advierte de que el Ejecutivo central "no considera prioritarios los centros de datos". Por ello, 20 proyectos de este tipo de instalaciones se van a paralizar en la región.

Madrid Norte, sí; sureste, no

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso todavía está esperando a que se publique el documento oficial al que prevén presentar "muchas alegaciones", pero las espadas ya están en alto.

Según Novillo, la nueva planificación "deja fuera 60.000 de las 160.000 viviendas previstas en los desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Madrid".

No obstante, señala que el secretario de Estado les aseguró que, aunque esas áreas "ahora no aparecen publicadas, iban a estar recogidas para que ninguna vivienda se vea comprometida". "Si no cumple su palabra, en cinco años esas viviendas no podrán construirse", señala.

Entre los proyectos que sí aparecen en el documento, el consejero confirma que Madrid Nuevo Norte está incluido, mientras que "el desarrollo del sureste ha sido denegado". Y es ahí, precisamente, donde se encuentran las 60.000 nuevas viviendas comprometidas.

"Tenemos que esperar a que publiquen exactamente dónde se van a repotenciar las líneas y dónde habrá nuevas infraestructuras para saber qué nos va a faltar", explica.

"En Madrid tenemos muchos proyectos de CPD que se van a ver afectados. No se van a poder implantar ni aquí ni en Aragón, que ha hecho la misma crítica", asegura.

Qué es un CPD

Hay que recordar que un Centro de Procesamiento de Datos (CPD) es una instalación que alberga servidores y equipos informáticos donde se almacena, procesa y gestiona gran cantidad de información digital.

Estas instalaciones son el corazón de internet y de muchas industrias tecnológicas, sobre todo vinculadas a la Inteligencia Artificial, ya que permiten desde el funcionamiento de aplicaciones y servicios en la nube hasta el almacenamiento de datos de empresas, hospitales o administraciones.

Su funcionamiento requiere una gran cantidad de energía eléctrica y sistemas de refrigeración para mantener los equipos en condiciones óptimas, por lo que su ubicación y la planificación de la red eléctrica son fundamentales para garantizar su operatividad y crecimiento.

Es precisamente ese alto consumo de energía lo que lleva al Gobierno a limitar su puesta en marcha y reconocer a Madrid que no son "prioritarios" para ellos.

El consejero ha anunciado que la Comunidad ha pedido al Ministerio crear un grupo de trabajo específico con la industria de los centros de datos para buscar soluciones.

"Sabemos que son mucho más electrointensivos, pero también cada vez mejoran más la gestión del agua. Todo está relacionado. La mejora de la inteligencia artificial va a influir en la gestión de la sanidad. El cambio es de la IA, no es un fin en sí mismo. Es una industria que, si perdemos, podemos perder el tren", ha afirmado.

Para la Comunidad de Madrid la industria de los centros de datos es muy atractiva. La región cuenta con "una posición muy buena" porque, por su territorio, pasan los troncales de datos del norte de Europa y América. Algo que convierte a la región en un enclave estratégico para el sector tecnológico.

"Estar cerca de esos troncales da la oportunidad de que el procesamiento sea más rápido y es lo que buscan las empresas cuando vienen a instalarse aquí", ha añadido.

En total, el Gobierno regional calcula que hasta 20 proyectos de centros de datos, con distintos grados de madurez, podrían quedar en el aire si el Gobierno central mantiene el plan en los términos actuales. "Nos vamos a ver estancados en el crecimiento por no tener potencia eléctrica. Vamos a perder muchísimas oportunidades de crecimiento económico", ha concluido Novillo.