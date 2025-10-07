Feijóo critica la rudeza de Puente con reporteros que le acosaban: "Si un ministro mío trata así a un ciudadano lo ceso"

Alberto Núñez Feijóo ha criticado este martes el gesto del ministro Óscar Puente hacia varios reporteros a su llegada este martes al Senado.

En un vídeo difundido en redes, que el líder del PP también ha compartido, se ve al ministro de Transportes entrando en la Cámara Alta mientras dos personas le siguen con micrófonos.

Entre ellas estaba Bertrand Ndongo, colaborador de Periodista Digital, que le ha preguntado por los pagos en efectivo del PSOE.

Si un ministro de mi Gobierno trata así a cualquier ciudadano le ceso de inmediato.



Educación y cortesía es lo mínimo que se le puede pedir a un dirigente político. Y más aún a una persona que ya ha demostrado ineficacia y torpeza.



Vamos a desterrar esta forma de actuar de la… pic.twitter.com/ymxHU0maFM — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 7, 2025

Puente, visiblemente incómodo, ha levantado una mano en señal de rechazo, apartando el micrófono mientras repetía "no me toques, no me toques".

El dirigente popular, solidarizándose con Ndongo, ha tachado el comportamiento del ministro como "inaceptable": "Educación y cortesía es lo mínimo que se le puede pedir a un dirigente político".

"Vamos a desterrar esta forma de actuar de la política nacional", ha prometido. "En la España que viene, ni Pedro Sánchez de presidente ni Óscar Puente de ministro".

El momento también ha sido compartido por Ndongo en su cuenta, calificando al ministro de "auténtico impresentable".