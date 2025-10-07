El Congreso aplaza a petición de PP y Junts la votación del embargo a Israel para que no coincida con la masacre del 7-O

La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha acordado aplazar la votación del Real Decreto sobre el embargo de armas, para impedir que coincida con el atentado que los terroristas de Hamás perpetraron el 7-O de 2023 y que se saldó con más de un millar de judios asesinados.

El PP proponía que se aplazase el debate y la votación una semana. En cambio, Junts era favorable de trasladar la votación al miércoles recogiendo así también las quejas de Israel que consideraba "aberrante" haber escogido el 7-O.

La propuesta de Junts ha salido adelante tras el consenso de varios partidos que era mejor posponer unas horas la votación.

La decisión final la ha respaldado la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.

“El Gobierno podría haber esperado al próximo pleno”, ha asegurado la portavoz, Ester Muñoz, que ha recordado que el Gobierno tiene un mes para convalidar un Real Decreto y sólo ha agotado quince días.

Sólo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mostró su oposición al decir que consideraba una “absurdez” postergar la votación.

“No habrá una gran diferencia entre votar hoy y mañana”, ha asegurado la portavoz de Podemos, Ione Belarra, que es la protagonista del debate ya que el voto de su formación es crucial.

Lo morados siguen sin desvelar si se opondrán o, por el contrario, se abstendrán permitiendo su convalidación. “Esto es un embargo fake. Es un engaño que solo sirve para conseguir un titular, como la fragata”, ha terciado Belarra.