La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha denunciado este domingo los "abusos y maltratos" a los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos en Israel, por los que emprenderá "acciones", y ha hecho un llamamiento a la movilización para parar los pies a este "Estado terrorista neofascista" israelí.

Así lo ha dicho en sus primeras declaraciones al llegar al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, junto al concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, tras ser liberados hoy por Israel.

Rodeada de dirigentes de Comuns como Jéssica Albiach o David Cid, que han acudido a arroparla, Colau ha narrado "una experiencia muy dura" a partir de "la detención ilegal" de los activistas -que ha definido como un "secuestro en aguas internacionales"-, tras el cual fueron llevados a un puerto donde les esperaban "centenares de policías muy agresivos, muy violentos", que los maltrataron.

Los mantuvieron durante horas "arrodillados en el suelo o con la cabeza contra el suelo", entre "gritos, insultos, humillaciones", y les arrancaron prendas de ropa y collares, antes de llevarlos a una "horrible" prisión de alta seguridad en el desierto, donde continuó el "trato denigrante".