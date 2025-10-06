-
El funeral por Guillermo Fernández Vara será este lunes en Olivenza (Badajoz) su ciudad natal
La misa funeral por el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara se celebrara este lunes en la iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza (Badajoz), su municipio natal.
Fernández Vara, que fue secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta a lo largo de tres mandatos, ha fallecido este domingo a los 66 años.
El oficio religioso tendrá lugar a las 11:00 horas en el citado templo, ubicado en el casco histórico del municipio pacense.
El funeral será presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, quien estará acompañado por los obispos de Plasencia y Coria-Cáceres, Ernesto Jesús Brotons y Jesús Pulido, respectivamente.
A la misa funeral acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
-
Colau denuncia "maltratos" en Israel y emprenderá acciones contra un Estado "neofascista"
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha denunciado este domingo los "abusos y maltratos" a los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos en Israel, por los que emprenderá "acciones", y ha hecho un llamamiento a la movilización para parar los pies a este "Estado terrorista neofascista" israelí.
Así lo ha dicho en sus primeras declaraciones al llegar al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, junto al concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, tras ser liberados hoy por Israel.
Rodeada de dirigentes de Comuns como Jéssica Albiach o David Cid, que han acudido a arroparla, Colau ha narrado "una experiencia muy dura" a partir de "la detención ilegal" de los activistas -que ha definido como un "secuestro en aguas internacionales"-, tras el cual fueron llevados a un puerto donde les esperaban "centenares de policías muy agresivos, muy violentos", que los maltrataron.
Los mantuvieron durante horas "arrodillados en el suelo o con la cabeza contra el suelo", entre "gritos, insultos, humillaciones", y les arrancaron prendas de ropa y collares, antes de llevarlos a una "horrible" prisión de alta seguridad en el desierto, donde continuó el "trato denigrante".
-
El juez Peinado cita de nuevo hoy a Begoña Gómez tras derivar su causa a un jurado
El juez Juan Carlos Peinado ha citado para las 17:30 horas de este lunes a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para comunicarle que, si acaba juzgada, lo será por un jurado popular por todos los delitos por lo que está investigada -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo-, no sólo por la supuesta malversación, como acordó en un principio.
Es la sexta vez que Gómez es citada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; y en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa.
La quinta vez optó por no acudir, quedando representada por su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho.
Fue el pasado 27 de septiembre, cuando el juez la citó para informarla de que, en caso de ir a juicio por la pieza separada de malversación -relativa a la contratación y las actividades desarrolladas por su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez-, sería juzgada por un jurado popular.
Política