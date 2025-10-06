El PP lleva una ley al Senado para prohibir que selecciones deportivas autonómicas puedan competir contra la española

El Grupo Parlamentario Popular llevará al pleno del próximo miércoles en el Senado una Proposición de Ley para "garantizar que ninguna federación deportiva autonómica" participe en competiciones internacionales sin el acuerdo expreso de las federaciones nacionales correspondientes.

La iniciativa pretende "blindar la representación exclusiva del Estado español" en el ámbito deportivo internacional.

Y, sobre todo, evitar que una selección autonómica compita contra la española en el ámbito internacional, como ocurrió el pasado junio en la Liga de Naciones, en un partido celebrado en Guernica (Guipúzcoa). La victoria fue para España frente al dúo de pelotaris vascas.

El texto íntegro de la Proposición de Ley, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, establece la supresión del apartado segundo del artículo 48 de la Ley del Deporte de 2022.

Este apartado permite actualmente que federaciones autonómicas participen en competiciones oficiales internacionales "en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma".

La urgencia de esta reforma responde directamente al precedente establecido por la pelota vasca. En diciembre de 2024, la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) reconoció oficialmente a Euskadi como miembro de pleno derecho.

Esta decisión permitió que la selección vasca participara en la citada Liga de Naciones de 2025, celebrada del 31 de mayo al 6 de junio.

Ese 4 de junio, se disputó el primer partido oficial entre España y Euskadi en la historia del deporte español. La selección española, con Erika Mugartegi y Arai Lejardi, se impuso por 5-15 y 7-15 a Elaia Gogenola y Maia Goikoetxea en el frontón Jai Alai de Guernica.

La victoria española consolidó su liderato en la liguilla, aunque el ambiente fue claramente favorable al combinado vasco.

El portavoz de Deportes del PP en el Senado, Vicente Azpitarte, denuncia que la ministra Pilar Alegría es "plenamente consciente de este problema, pero calla porque se trata de un pago pactado por el ministro Félix Bolaños con el PNV para la investidura de Pedro Sánchez".

Azpitarte asegura que "entre defender el deporte español o el poder, pactando con independentistas, el PSOE siempre escoge el poder".

La Constitución

Los populares argumentan que la actual Ley del Deporte "quebranta la competencia exclusiva del Estado en relación con la representación internacional del deporte federado español".

La proposición se basa en el artículo 149.1.3 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de "relaciones internacionales".

La reforma será presentada como la "Ley Feijóo del Deporte". El texto introduce modificaciones específicas para evitar que se repitan casos similares al de la pelota vasca.

El texto establece que la representación deportiva internacional corresponde únicamente al Estado y se canaliza exclusivamente a través de las federaciones deportivas de ámbito nacional.

La Federación Española de Pelota no reconoció oficialmente la Liga de Naciones, alegando que el Consejo Superior de Deportes (CSD) no había autorizado la competición. Sin embargo, decidió participar para "proteger los intereses de las deportistas que desean representar a España", según comunicó la federación.

No sentar el precedente

El caso de la pelota vasca ha generado tensiones políticas significativas.

Durante el partido en Guernica, las pelotaris españolas, ambas vascas, recibieron aplausos tímidos del público, mientras que cada punto de la selección del País Vasco fue celebrado con fervor.

El presidente de la Federación Española denunció "presiones, amenazas y coacciones" hacia las deportistas que optaron por representar a España.

La Proposición de Ley establece un periodo de transición de dos años para que las federaciones deportivas españolas y autonómicas adapten sus estatutos y estructuras organizativas a la nueva normativa.

Este plazo, defienden los senadores del PP, permitiría "una transición ordenada sin perjudicar a los deportistas actualmente en competición".

El texto no conlleva coste económico adicional para el Estado, lo que evita una de las vías con las que el Gobierno ha bloqueado otras iniciativas del PP, en esta legislatura.

"El PP busca el apoyo de todos los grupos que quieran defender al deporte español para cerrar la mayor crisis que se ha vivido en este ámbito", concluye Azpitarte.

La iniciativa pretende impedir que otras comunidades autónomas sigan el precedente vasco en otras disciplinas deportivas, y soliciten el reconocimiento de sus federaciones en organismos internacionales.