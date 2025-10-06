Ábalos, tras ser llamado otra vez a declarar por el TS: "Koldo traía mucha chistorra de Navarra y se la pedía a muchos amigos"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, durante una entrevista en TVE este lunes.

El exministro José Luis Ábalos ha vuelto a defender su inocencia tras ser llamado de nuevo a declarar en el Tribunal Supremo ante los indicios de criminalidad en los que "profundiza" el último informe de la UCO, según el instructor del alto tribunal.

En una entrevista este lunes en TVE, Ábalos ha defendido que "hay mucha intencionalidad" por parte de los investigadores de la Guardia Civil en situarlo como miembro de una organización criminal.

El exministro ha querido aclarar que no figura en ninguna conversación sobre chistorras. "Lo que me consta, por el tiempo que estuve con Koldo, es que él traía muchas chistorras de Navarra, es verdad. Pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles", ha explicado.

Según el ex secretario de Organización del PSOE, "no se acaba de entender por qué en ciertas cuestiones se reprocha un cierto encriptamiento, cuando en los wasaps también se habla con toda normalidad de dinero".

En su opinión, "es clara la intención de otorgar este lenguaje para hacerte perteneciente a una organización criminal".

La citación judicial llega después de que la UCO detectara 95.437 euros en gastos sin justificación bancaria, en un informe que revela que Koldo García y su exesposa utilizaban términos como "chistorras" para billetes de 500 euros, "soles" para los de 200 y "lechugas" para los de 100.

Ábalos ha insistido en que "unos wasaps sacados de contexto pueden plantear cuestiones equívocas" y ha reclamado que "se conozcan todas las cadenas completas para entender si la deducción es correcta o no".

Sobre las acusaciones de pagos en negro, el exministro ha sido tajante: "Tendría que ser el PSOE a quien se le hiciera esta pregunta".

Ábalos ha explicado que los procedimientos establecidos por la Gerencia del partido "permitían el pago de gastos anticipados, que luego se reponían tras valorar su procedencia". "Se pagaban en metálico, como ya dije hace mucho tiempo y no me creían", ha añadido.

"El que anticipa quiere recuperarlo lo antes posible", ha dicho subrayando que "estos eran gastos que pasaban todas las personas del partido con derecho a ser reembolsadas, porque no disponíamos de tarjeta de crédito. Ningún dirigente tenía".

Respecto a los 800 euros que se mencionan en la causa, Ábalos ha negado con convicción que fueran un sobresueldo.

"Eso es una fantasía que responde a una campaña de intentar hacer una Gürtel en el PSOE", ha sostenido.

"Si en diez años de investigación la conclusión son 95.000 euros sin procedencia clara, la película de las grandes comisiones queda muy limitada. ¿Dónde están las comisiones millonarias? ¿Dónde está la vinculación con quienes pudieran pagar?", se ha preguntado.

El exministro también ha mencionado durante la entrevista a su hijo, al que se le ha señalado como posible testaferro. "Mi hijo no tiene nada que ver con Fiadelso. No hay ningún dato que sostenga esa grave acusación. Le han arruinado la vida sin tener nada que ver", ha lamentado.

"Voy a mantener mi inocencia como la he mantenido hasta ahora", ha concluido Ábalos.