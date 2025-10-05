-
Sánchez despide al "referente" Fernández Vara, "ejemplo de compromiso y diálogo"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado con "enorme tristeza" la muerte de Guillermo Fernández Vara, al que ha definido como un "referente socialista" y un "ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público".
El jefe del Ejecutivo ha destacado en un mensaje en la red social X que Fernández "dedicó su vida a Extremadura" y que "su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España".
Sánchez ha enviado su "abrazo más sentido a su familia y amigos".
El Gobierno muestra su disposición a Israel de repatriar en avión a los españoles de la flotilla
El Gobierno se ha mostrado dispuesto a hacerse cargo del viaje o enviar un avión para repatriar a España a los ciudadanos españoles que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que se encuentran retenidos en Israel, según han informado fuentes de Exteriores.
El cónsul de España en Tel Aviv, Fernando López de Castro, ha trasladado oficialmente a las autoridades israelíes la voluntad del Ejecutivo de traer de vuelta a España a los ciudadanos que "voluntariamente lo deseen".
Además, el cónsul está en contacto con el abogado de la flotilla, que les representa sobre el terreno, y también estuvo este viernes en la prisión con los integrantes y lo volverá a estar este domingo y "cada día hasta que estén todos libres", han detallado esas mismas fuentes.
