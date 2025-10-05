El PP reta al PSOE a que muestre los justificantes de los sobres con billetes que recibían Ábalos y Koldo desde Ferraz

El PP ve en los sobres con billetes que recibían el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García indicios de la existencia de una "caja B" en el PSOE, cuyo responsable último sería el presidente Pedro Sánchez.

Mientras sus socios mantienen un incómodo silencio (sólo roto por Podemos), los socialistas restan cualquier trascendencia al informe de la UCO conocido el viernes y aseguran que los sobres correspondían al pago de gastos de representación "justificados" hasta el último "céntimo".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, retó este sábado al PSOE a hacer públicos de inmediato los resguardos de las retiradas de dinero de sus cuentas bancarias y los tickets de gastos que justifican las entregas de sobres a Ábalos, para disipar cualquier sospecha de "financiación ilegal".

“Si el PSOE no justifica la retirada de efectivo de sus cuentas, quedará acreditada la contabilidad B", afirmó Tellado en rueda de prensa, "y si no enseñan los tickets de Ábalos, quedará acreditado el pago de sobresueldos con dinero cuya procedencia no se puede justificar”.

Porque los miles de euros en metálico que se manejaban en la caja de Ferraz, añadió el dirigente popular, o bien se habían extraído antes de las cuentas bancarias del PSOE, o entraban en la sede en bolsas, "como explicó la empresaria Carmen Pano".

La empresaria declaró el pasado 25 de febrero ante el Tribunal Supremo que entregó personalmente bolsas de dinero con 90.000 euros en la sede de Ferraz en 2020 por orden del comisionista Víctor de Aldama.

La vicepresidenta María Jesús Montero, el ministro Óscar López y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero protagonizaron este sábado actos de partidos en los que eludieron cualquier referencia a este caso de corrupción.

Ven un sobre con dinero y piensan en corrupción.

Nosotros vemos un justificante de gastos ajustado al céntimo.



Cada uno interpreta según su experiencia 😉 https://t.co/5F43cnJyjK — Montse Mínguez (@montseminguez) October 4, 2025

En su lugar, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, publicó varios mensajes en la red social X en los que sostiene que los sobres con dinero destapados por la UCO constituyen "un justificante de gastos ajustado al céntimo".

Sin embargo, en su informe remitido al juez, la UCO desmiente esta versión y señala lo siguiente: "El análisis de las evidencias ha permitido constatar que determinados pagos coinciden con los declarados por dicho partido".

"No obstante", añade el informe, "dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular".

En concreto, la UCO señala que Ábalos pagó al menos 95.000 euros de origen desconocido a su familia, a varias de las mujeres con las que mantenía relación (abonó a Jésica distintos regalos y la matrícula de sus estudios en la universidad) y a su fundación Fiadelso.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, señaló ayer que, en sus conversaciones intervenidas, Ábalos y Koldo utilizaban una "jerga" propia de "la mafia siciliana" para hablar del dinero que se repartían.

Se referían a los billetes de 500 euros como "chistorras", mientras que los de 200 eran "soles" y los de 100 euros, "lechugas".

"Mientras los españoles se enfrentaban a la pandemia, al covid, al confinamiento, los sanitarios trabajaban a brazo partido contra la enfermedad y muchas empresas quebraban", afirmó el número dos del PP, "el entorno de Pedro Sánchez hacía caja y se repartía chistorras".

Tellado emplazó a los socios del "bloque de investidura" a decidir si siguen respaldando al Gobierno, pues cuando Santos Cerdán entró en prisión aseguraron que su "línea roja" sería la posible financiación ilegal del PSOE.

Sin embargo, durante su participación en la manifestación de Madrid de apoyo a Palestina, la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, eludió pronunciarse sobre esta cuestión.

Preguntada al respecto, Hernández aseguró que la prioridad de Sumar es "luchar contra el cáncer que la corrupción supone para el Estado democrático". Pero argumentó que el PP no puede dar "lecciones de moral", tras haber tumbado con sus votos en el Congreso la creación de una Oficina de prevención de la corrupción.

En el mismo acto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, exigió a los socialistas explicaciones y llegar "hasta el final" en lo que considera un "gravísimo caso de corrupción del PSOE".

"Hay muchísima gente en España que piensa que es muy difícil que Sánchez no supiera nada, teniendo en cuenta que cesó al ministro Ábalos sin ninguna explicación en el verano del año 2022", admitió Belarra. No obstante, tachó de "hipócritas" las críticas del PP.