Dirigentes de los partidos a la izquierda del PSOE se volcarán este sábado para apoyar las manifestaciones convocadas en el conjunto del país en apoyo al pueblo palestino, con presencia de las ministras de Sumar Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Juventud e Infancia) en la marcha de Madrid.

Para este sábado hay convocadas movilizaciones en puntos como Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cantabria, con cerca de 17 manifestaciones en estas regiones, que reclaman el fin del comercio de armas y de relaciones con Israel.

Las protestas se producen después de la reciente detención por parte de Israel de los activistas de la flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza, que a su vez dan continuidad a las manifestaciones que se produjeron el jueves en distintos puntos de la geografía española.