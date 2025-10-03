Decenas de miles de personas se han manifestado este jueves en España en apoyo de Gaza y en defensa de la Flotilla que navegaba hacia esa zona hasta ser interceptada por Israel: "No aceptamos que la sociedad civil sea criminalizada por cumplir aquello que los gobiernos rehúsan hacer", han advertido los organizadores de las marchas.

Como en muchos otros lugares del mundo, en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela o Pamplona se han sucedido las protestas a lo largo del día para pedir respeto a los derechos de los activistas que navegaban rumbo a Gaza: "Si tocan a la Flotilla nos han tocado a todas", ha concluido el manifiesto leído en la capital.

En Barcelona, los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas este jueves por la tarde en Barcelona durate una manifestación a la que han acudido más de 15.000 personas.

En Madrid la Policía ha cargado contra algunos grupos de manifestantes al final de la protesta. Sobre las 22:00 horas, tras concluir la manifestación en la Plaza de Neptuno, se produjeron algunos incidentes cuando varios centenares de personas -algunas de ellas encapuchadas- lanzaron objetos contra la policía.



Los antidisburbios hicieron uso de gases lacrimógenos y cargaron contra algunos de los manifestantes, que se dispersaron por la cercana calle de Cervantes, donde continuaron los incidentes.



Según testigos presenciales, por el Paseo de Recoletos un grupo de manifestantes volcó contenedores y cubos de basura y golpearon mobiliario urbano.