Cuca Gamarra: "La imagen del sanchismo son los sobres con el logo del PSOE llenos de billetes que recibía Ábalos"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha retado este viernes al presidente Pedro Sánchez a desmentir que el PSOE tenga una "contabilidad paralela", tras el informe de la UCO que indica que el exministro José Luis Ábalos recibía sobres del partido llenos de billetes.

"La imagen del sanchismo es un sobre con el logo del PSOE en el que asoman los billetes que cobraba su número dos imputado [José Luis Ábalos], cuyo sucesor [Santos Cerdán] está en prisión", indica Gamarra en un vídeo difundido por el PP, "la escapada se ha acabado", remata.

La dirigente popular califica de "demoledor" el informe de la UCO conocido este viernes: "Todo es sórdido y corrupto en el PSOE".

Vídeo | El PP exige a Sánchez que aclare si en el PSOE había o no una "contabilidad paralela" tras el informe de la UCO

Fuentes de Ferraz han negado cualquier operación irregular y aseguran que todos los pagos en efectivo que recibió a Ábalos, en concepto de gastos de representación, "tienen sus comprobantes de gastos y están justificados".

El PSOE remitió al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente un documento que desglosa los pagos efectuados a Ábalos entre los años 2014 y 2024, por un importe total de 19.638,97 euros.

Sin embargo, la UCO ha detectado que Ábalos realizó pagos en metálico por importe de más de 95.000 euros, sin justificación bancaria de su procedencia. Una parte de este dinero sirvió para pagar gastos de sus distintas parejas.

"Sánchez intentará normalizar que por Ferraz circulasen sobres en efectivo", indica Cuca Gamarra al respecto, "pero lo que está quedando constatado es que la lujosa vida de su mano derecha y la de sus amigas y sobrinas se pagaba en b".

Este "demoledor" informe de la UCO, afirma la vicesecretaria del PP, se suma a las dos noticias conocidas el jueves: que Begoña Gómez tendrá que enfrentarse a otro juicio con jurado popular (por delitos como el tráfico de influencias) y que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo en diciembre, acusado de un presunto delito de revelación de secretos.

Cuca Gamarra se ha preguntado si los socios del "bloque de investidura" seguirán sosteniendo a Pedro Sánchez en el Gobierno, "pese a la evidente trama de corrupción que asola Moncloa y Ferraz".

Tras el nuevo informe de la UCO, afirma la vicesecretaria del PP, "ya no vale hacer oídos sordos: la venda se ha caído y, si no actúan, son cómplices de los sobres y la corrupción".

A su juicio, el Gobierno se encuentra en "game over" y ya no tiene otra salida que convocar elecciones: "El juego se ha terminado".