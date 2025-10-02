El PP planea un 'superdomingo' electoral en Baleares, Andalucía, Extremadura y Aragón adelante Sánchez las generales o no

La cumbre del pasado fin de semana en Murcia sólo fue una más de las que, cada semestre más o menos, organiza Alberto Núñez Feijóo con sus presidentes autonómicos "para coordinar políticas" y "demostrar que el modelo de gobierno del PP sí funciona". No como el de Pedro Sánchez, debería añadirse.

Pero esa coordinación de políticas prevé alcanzar su culmen la próxima primavera, cuando hasta cuatro CCAA populares coincidan en un superdomingo electoral.

Si hay generales adelantadas, los populares enfrentarían a Sánchez contra una cuarta parte de la población española, en regiones donde las encuestas les dan sólo mejora.

Y si no las hay, todos ellos cumplirían "con coherencia" el discurso que Feijóo arroja en las sesiones de control y llenan sus discursos públicos en Madrid: "No se puede gobernar sin Presupuestos".

Guardiola en Extremadura

María Guardiola anticipó hace 48 horas que convocará elecciones anticipadas en Extremadura si Vox no le aprueba los Presupuestos de 2026. Y según ha podido saber este diario, el mismo escenario se baraja ya en el despacho de Jorge Azcón, en Zaragoza, y en el de Marga Prohens, en Palma.

Cinco barones del PP llegaron, en 2023, a un acuerdo para la gobernabilidad con Vox. Los de Santiago Abascal luego lo rompieron, en el verano de 2024, por su rechazo al primer reparto de menores extranjeros no acompañados.

Ahora, sólo la Comunidad Valenciana, de Carlos Mazón, y la Región de Murcia, presidida por Fernando López Miras, han logrado pactar sus cuentas públicas para el año que viene. Y el de Extremadura ha sido sólo el primer Gobierno que ha hecho pública la amenaza: "Sin Presupuestos, vamos a las urnas".

Prohens en Baleares

En Baleares, la negociación aún no ha llegado a la ruptura. Pero fuentes cercanas a la presidenta autonómica confirman que Vox está forzando "enfrentamientos absurdos" y rompiendo acuerdos, como el pasado martes, con un decreto de simplificación administrativa "pactado previamente".

Y si el bloqueo persiste, Prohens ya ha advertido en más de una ocasión de que no le temblará el pulso para disolver el Parlament.

"Nosotros, tenemos aprobado el Presupuesto de este año", explica este portavoz, "y eso nos da más estabilidad que a los compañeros de Aragón y Extremadura". Además, añade que el programa de gobierno está cumplido "al 80%, más o menos".

Pero aun así, la presidenta "siempre ha advertido" de que no dejará languidecer la legislatura, si la ingobernabilidad se instala en las islas.

Azcón en Aragón

En Aragón, el presidente Azcón se ha negado a aceptar las condiciones impuestas por Alejandro Nolasco, líder de la formación de derecha extrema en la región.

"Para algunas de las medidas no tenemos ni las competencias", alega un portavoz del Gobierno autonómico, que lamenta el encono de Vox, "justo en el momento en que estamos en un momento histórico", atrayendo miles de millones en inversión extranjera".

Las fuentes consultadas en el Partido Popular coinciden en que todos ellos unirían su destino, "por lógica", a la fecha que Juanma Moreno elija para sus comicios.

"Es lo más lógico para el país, por gastos, seguridad...", apunta una portavoz, "y tampoco es un secreto que, políticamente, sería lo más conveniente para la campaña".

Carambola frente a Sánchez

Y como el barón andaluz ya ha dicho que su intención es "llegar a junio", que es cuando cumple mandato, "salvo que Sánchez adelante las generales", la jugada del PP sería de billar a tres bandas, con esas otras CCAA.

Moreno sabe que la reválida de su mayoría absoluta sólo podría llegar a estar en discusión por un alza de Vox, "nunca por un PSOE liderado por María Jesús Montero". El lastre de la vicepresidenta no es sólo su escaso tirón, argumentan en el PP, sino que "es la ministra del cupo separatista catalán".

Fuentes independentistas corroboran esto, y ya han hecho llegar a Moncloa su descontento porque la negociación de la "financiación singular" se ha parado, según se consolida la precampaña andaluza.

Además, lamentan que "el PSOE ya la ha descafeinado a la mitad de lo pactado" hace un año, para la investidura de Salvador Illa.

Es más, fuentes del entorno de Moreno entienden que existe una "posibilidad cierta" de que, consciente de ello, Sánchez también quiera hacer coincidir las convocatorias. Por interés táctico o forzado por las investigaciones judiciales por corrupción que lo cercan.

Aún estaría a tiempo, incluso, de avanzarlas aún más, unirlas a las de Castilla y León, y centrar su campaña, una vez más, en "parar a la derecha extrema y a la extrema derecha".

En ese caso, el 15 de marzo de 2026 aún sería más superdomingo, y la carambola intentará convertirla el PP en una auténtica encerrona electoral para el presidente.