Pedro J. Ramírez, en 'Horizonte': "Sánchez pretende echar un pulso a la verdad en los casos de su hermano y de su mujer"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha advertido este jueves de que el presidente Pedro Sánchez pretende "echar un pulso a la verdad" y convertir los casos que afectan a su mujer y a su hermano en "una realidad paralela con la que comulguemos, como si fueran ruedas de molino".

Ramírez ha recordado que la UCO ha remitido al juez Peinado más de un centenar de correos electrónicos que demuestran que, "desde la Moncloa y a través de la asistente pagada con dinero público, Begoña Gómez pedía dinero u otra colaboración en especie" a distintas empresas, para su cátedra de la Complutense.

"Podremos debatir si es delictivo", ha indicado el director de EL ESPAÑOL, "pero que es un escándalo, es indiscutible".

Al respecto, ha considerado que "por tercera vez en medio siglo" (como ocurriera antes con Felipe González por el caso GAL y con Mariano Rajoy por el caso Bárcenas), en España "vivimos un gran pulso que un jefe de gobierno está echando a la sociedad".

Pedro J. Ramírez ha presentado este jueves el segundo tomo de sus memorias, tituladas Por decir la verdad (Planeta), en el programa Horizonte de Cuatro, que dirige y presenta Iker Jiménez.

A preguntas de Iker Jiménez, Pedro J. Ramírez ha aludido también al "doble juego" del Gobierno de Pedro Sánchez con las reivindicaciones sobre Gaza.

Por un lado, el Gobierno alienta las protestas, como hizo con las que obligaron a suspender la etapa final de la Vuelta Ciclista, pero al mismo tiempo envía a la Policía a reprimir a los manifestantes, porque "lo peor que le puede pasar a un Gobierno es perder el control del orden público".

Del mismo modo, ha añadido, "el Gobierno estimula que la gente salga a la calle convirtiendo la expedición de la flotilla en algo heroico...".

Pero a la hora de la verdad, el buque Furor de la Armada enviado por el Gobierno abandonó a la flotilla de Ada Colau cuando se adentraba en la zona de exclusión, para evitar cualquier riesgo de enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de Israel, que habría provocado un grave conflicto.

Durante su intervención en el programa de Iker Jiménez, Ramírez ha rememorado que la publicación de los papeles de Bárcenas provocó que el Gobierno de Rajoy forzara su despido como director del diario El Mundo, por lo que decidió fundar EL ESPAÑOL.

"El Mundo era probablemente un periódico con más lectores afines al PP que al PSOE", ha afirmado Ramírez, quien era consciente de que "publicar los SMS, los originales de la contabilidad del PP y la nómina de Bárcenas, cuando Rajoy había dicho que ya no estaba en el partido, a mí me iba a venir fatal".

Pedro J. Ramírez conversa con Iker Jiménez, este jueves, en el plató de 'Horizonte'. Horizonte/Mediaset

Más aún, en un momento en el que los medios eran especialmente frágiles, pues afrontaban "una doble crisis, la financiera y la causada por la irrupción de Internet", que provocó que el modelo de negocio basado en las ediciones de papel impreso se estuviera desmoronando.

Sin embargo, como periodista no podía frenar la publicación de unas informaciones tan trascendentes.

"Una vez la flecha está en el arco, tiene que partir", ha indicado Pedro J. Ramírez, "estás condenado a publicarlo, tanto si sabes que te puede beneficiar, como si eres consciente de que te puede perjudicar".

El director de EL ESPAÑOL ha constatado que otros periodistas no habrían actuado así.

"Ha habido notorios editores y directores de medios que, cuando tenían una información relevante, o incluso fotografías que afectaban a un político o empresario, le llamaban y a partir de ahí hacían negocios" a cambio de no publicar esa información comprometedora, ha relatado Ramírez.

"Eso es lo más infame que puede hacer un periodista", ha señalado.

De hecho, para que El Mundo pudiera publicar los papeles de Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, tuvo que rescatarlos de otro medio al que se los había facilitado, pero que había decidido meterlos en un cajón.