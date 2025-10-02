Felipe VI pide recuperar el "espíritu de concordia" de la Transición: "Ni la radicalidad ni la división aportan soluciones"

Tal y como ya hizo la pasada semana en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Felipe VI ha vuelto a hacer este jueves una defensa del multilateralismo y un orden mundial basado en reglas y principios.

En la inauguración del Foro La Toja, el Rey ha reivindicado el espíritu de concordia de la Transición como una "guía muy valiosa" ante el desafío de construir un nuevo orden mundial en estos tiempos con "claroscuros".

"Ni la radicalidad ni la división aportan soluciones, como tampoco lo hace un liderazgo que se queda en la retórica", ha subrado el monarca en un discurso también en clanve interna ante la creciente polarización en España.

Felipe VI ha vuelto a reivindicar el multilateralismo en estos tiempos en los que la violencia se impone en Ucrania, en Gaza y en otros escenarios "menos visibles, pero igualmente devastadores" como en Sudán o en el gran espacio del Sahel.

"Una época en la que el multilateralismo se ve desplazado por la multipolaridad, por la nueva distribución de los centros de poder que se configuran sobre rivalidades geopolíticas", donde "proliferan actores y discursos que relativizan los valores universales, cuestionan los derechos humanos e instrumentalizan la interdependencia económica como mecanismo de presión", ha señalado.

El multilateralismo, ha defendido es el marco que permite a la comunidad internacional regirse por reglas compartidas "que ordenan la convivencia entre los Estados, reducen la arbitrariedad y ofrecen mecanismos pacíficos para resolver diferencias, manteniendo viva la aspiración de un sistema internacional sustentado en la cooperación y no en la fuerza".

Pese a ello, ha reconocido que la ONU, que hace una semana celebró en Nueva York su 80 aniversario, se encuentra, como otras instituciones, sometida "a una intensa campaña de descrédito" y "presenta signos de fatiga institucional y estructural que, en ciertos contextos, limitan su capacidad de respuesta".

Ha recordado cómo hace un siglo, "en otro tiempo convulso, ya se advertía que cuando el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, en ese claroscuro, surgen los monstruos. Ese claroscuro podría definir nuestra época hoy", ha indicado el rey.

En esta transición, donde el futuro oscila entre la reconstrucción de una cooperación internacional renovada o un orden más fragmentado y vulnerable, el multilateralismo sigue siendo una herramienta indispensable, ha señalado el jefe del Estado. "Un multilateralismo que no es una debilidad en tiempos inciertos sino todo lo contrario", ha recalcado.

Los 'padres' de la Constitución

Y en este contexto ha alabado la labor que realizaron los 'padres' de la Constitución española, dos de los cuales, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, han recogido este jueves el Premio Foro La Toja-Josep Piqué.

"Su lección resulta especialmente oportuna en tiempos de incertidumbre: las soluciones más sólidas y duraderas son siempre las que nacen de la generosidad, el diálogo y la cooperación", ha subrayado.

Una experiencia que "sirvió en España entonces, y sigue siendo una guía muy valiosa para reflexionar, en medio de estos claroscuros, sobre cómo afrontar el desafío de construir un nuevo orden mundial", ha defendido el rey.

Tras recoger el premio, Miquel Roca ha asegurado que la Constitución "añora el diálogo y el consenso que la hizo posible", una Carta Magna que no ha envejecido, en su opinión, pues los problemas que hay en la actualidad no tienen origen y causa en ordenamiento constitucional, ha indicado, mientras que Rodríguez de Miñón ha dicho en tono de broma al subir los escalones para su discurso: "Yo soy cojo pero la Constitución no cojea".

Un premio que lleva el nombre del que fuera ministro Josep Piqué e impulsor del Foro (fallecido hace dos años) y con el que se ha querido rendir homenaje a los siete políticos encargados de las negociaciones de la Constitución.