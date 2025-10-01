El profesor de esquí que conectó a Begoña con Barrabés dimite como alto cargo del CSD: dio 1M de dinero público al empresario

Félix Jordán de Urríes dimite como alto cargo de la fundación vinculada al Consejo Superior de Deportes (CSD) en pleno escándalo por los contratos otorgados a las empresas de Carlos Barrabés.

Pedro Sánchez aupó a Jordán de Urríes como director general de la Fundación Deporte Joven en 2020 tras dejar de ser concejal en Benasque (Huesca).

Jordán de Urríes fue el profesor de esquí de la familia del presidente del Gobierno y la persona que, según confirman diversas fuentes socialistas y del CSD a este periódico, conectó a Barrabés con Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

El empresario y su familia mantienen una estrecha relación con Jordán de Urríes desde hace más de una década.

Al frente de la Fundación Deporte Joven, Jordán de Urríes utilizó una subvención de un millón de euros del Ministerio de Cultura en 2022 para contratar a la empresa de Carlos Barrabés.

Pedro Sánchez y Félix Jordán de Urríes en las elecciones generales de 2023.

Innova Next se encargó de planificar y ejecutar el programa "España, Deporte, Futuro" (EsDeFuturo). De hecho, el logotipo del grupo Barrabés aparece tanto como editora del informe como creadora de la web de dicho proyecto.

El juez Juan Carlos Peinado pidió a la Fundación Deporte Joven que aportara todos los contratos realizados con Innova Next en julio de 2024.

El magistrado también investiga un contrato del CSD a Barrabés de 7,5 millones para la transformación digital en el deporte firmado el 20 de septiembre de 2022.

Dimisión y nuevo destino

La renuncia de Jordán de Urríes se produjo por sorpresa hace dos semanas, el 15 de septiembre.

Las fuentes socialistas y del CSD consultadas por este periódico ligan esta renuncia al caso Begoña y a una filtración al Gobierno sobre el informe del perito de la Fiscalía Europea sobre los contratos adjudicados a Barrabés.

Al parecer, según estos testimonios, la dimisión habría llegado tras un pacto con Moncloa.

Estas mismas fuentes aseguran que Jordán de Urríes fichará por un grupo empresarial afín al Gobierno tras su "renuncia voluntaria" como director general de la fundación vinculada al CSD.

Jordán de Urríes ya acudió a declarar como testigo ante el juez Peinado el 29 de julio de 2024 y minimizó su relación tanto con Barrabés como con Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

Un millón y cinco jornadas

El 29 de noviembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó mediante concesión directa una subvención de un millón de euros a la Fundación Deporte Joven por el Real Decreto 996/2022.

La motivación de esta subvención era "el desarrollo de un modelo actualizado del deporte español".

Con el dinero público de esta subvención, la fundación que dirigía Jordán de Urríes contrató a la empresa de su amigo Carlos Barrabés.

EL ESPAÑOL ha consultado la memoria justificativa, así como las cuentas anuales de la Fundación Deporte Joven sin que se especifique en ningún documento cuánto dinero recibió la empresa de Barrabés denominada Innova Next.

La fundación vinculada al CSD gastó un total 869.000 euros y devolvió 130.000 euros que no fueron ejecutados.

Memoria justificativa de la Fundación Deporte Joven del programa para el que contrató a Carlos Barrabés.

Según la justificación de la subvención, los cerca de un millón de euros se gastaron en la realización de cinco jornadas de trabajo durante 2023 y en la redacción de un documento de conclusiones.

Barrabés se encargó de editar ese informe como en la creación de la web de este programa que fue llamado "España, Deporte, Futuro".

Informe del programa España, Deporte, Futuro editado por la empresa de Carlos Barrabés.

Además, altos cargos de la empresa de Barrabés participaron en las mesas redondas organizadas en las jornadas. Más allá del informe no se conoce medida alguna implementada a la que fuera a parar ese dinero público.

869.000 euros por una web, un informe de 166 páginas en el que en su mayoría sus fotos y recortes de prensa y cinco eventos en (Madrid, Sevilla, Toledo, Bilbao y el Congreso de los Diputados). Sin rastro en los documentos públicos consultados de lo que recibió Barrabés por su trabajo.

Web del programa de la Fundación Deporte Joven creada por la empresa de Carlos Barrabés.

Félix Jordán de Urries declaró ante el juez Peinado que para contratar con el dinero de esta subvención del Gobierno se realizó "un proceso de licitación privada dentro de la Fundación" y que "se crearon tres oficinas".

El amigo de Barrabés, Pedro Sánchez y Begoña Gómez aseguró que "se presentaron nueve empresas". EL ESPAÑOL ha intentado localizar en los portales de transparencia esta información, pero no ha podido localizar la adjudicación ni el concurso.

Benasque 2015

El 4 de abril de 2015, Sánchez visitó Benasque invitado a un acto electoral por el candidato socialista Félix Jordán de Urríes.

Sánchez y su mujer esquían en Cerler —en el Pirineo Aragonés— y Jordán de Urríes era el monitor de la familia del ahora presidente del Gobierno.

Entre los empresarios en los que estaban invitados a la reunión con Sánchez, entonces ya secretario general del PSOE, estaba Carlos Barrabés.

Fue ahí donde nació la amistad entre el empresario y el matrimonio Sánchez - Gómez, según fuentes conocedoras de esa relación.

Félix Jordán de Urríes, profesor de esquí de Pedro Sánchez y su familia.

Sin embargo, ante el juez Peinado, Jordán de Urriés aseguró "no recordar" que Barrabés estuviera en esa reunión. Además, afirmó haber visto a Begoña Gómez "sólo una vez" en el año 2017.

El ya expresidente de la Fundación Deporte Joven quiso desvincular en el Juzgado de Plaza de Castilla su relación de amistad con Barrabés y su familia con la que mantiene con el presidente del Gobierno.

En 2023, antes de que saliera a la luz el caso Begoña, Jordán de Urriés escribió una carta de despedida al padre de Carlos Barrabés tras su fallecimiento.

En ese texto afirma que el padre del empresario era "una persona del país con un olfato innato para el comercio y el negocio... algo que debe ir en el ADN de los Barrabés".