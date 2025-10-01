Pedro J. en 'AR': "En la Moncloa hay un Arca de Noé bajo el diluvio de la corrupción donde solo faltaba el profesor de esquí"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha analizado este miércoles las novedades judiciales que afectan al círculo más cercano de Pedro Sánchez. "Se ha montado en la Moncloa un Arca de Noé: ya teníamos a la esposa del presidente, al hermano, a la asesora de la mujer, a la fontanera, a Barrabés... y nos faltaba el profesor de esquí para completar el cuadro".

Así se ha manifestado Pedro J. en relación a la exclusiva publicada por este periódico sobre Félix Jordán de Urries, el profesor de esquí que habría conectado a Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés. Según la información firmada por Jorge Calabrés, el director general de la Fundación Deporte Joven ha presentado su dimisión en pleno escándalo de los contratos otorgados a las empresas de Barrabés que investigan tanto el juez Juan Carlos Peinado como la Fiscalía Europea.

"Todo tiene visos de comedia, pero al final hay dinero público que ha sido desviado a bolsillos particulares", ha denunciado Ramírez durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco.

Al frente de la Fundación Deporte Joven, Jordán de Urries utilizó una subvención de un millón de euros del Ministerio de Cultura en 2022 para contratar a Innova Next, empresa de Carlos Barrabés. No obstante, según ha desvelado EL ESPAÑOL, se organizaron solo cinco jornadas de trabajo, un informe de 166 páginas con las ponencias y una web. La fundación vinculada al CSD gastó un total 869.000 euros y devolvió 130.000 euros que no fueron ejecutados.

"Jordán de Urries dimitió coincidiendo con el momento en el que el foco de la investigación de la Fiscalía Europea se ha puesto en los contratos que recibió Barrabés", ha subrayado Pedro J. Ramírez, recordando que el juez Peinado también está analizando un contrato del CSD a Barrabés de 7,5 millones de euros para la transformación digital en el deporte, firmado el 20 de septiembre de 2022. "Pienso que este Arca de Noé va a naufragar bajo el diluvio de la corrupción".

Genocidio en Gaza

Preguntado por la incertidumbre que rodea a la Flotilla Global Sumud que se dirige hacia la Franja de Gaza, el director de EL ESPAÑOL ha alertado del cambio de escenario registrado en las últimas horas por el plan de paz presentado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu que implica, entre otras medidas, la rendición de Hamás o el progresivo final de la acción militar de Israel en el enclave palestino.

"Todo eso no borra los crímenes de guerra que estoy convencido que el Ejército israelí y Netanyahu han cometido en Gaza, pero sí disipa la idea del genocidio, de que la pretensión de Netanyahu sea aniquilar a un pueblo", ha valorado.

Sobre las reacciones nacionales al acuerdo, que van desde la celebración comedia de Sánchez, "coincidiendo con la posición de Feijóo y el PP", hasta el rotundo rechazo de Sumar, Pedro J. Ramírez ha asegurado que la insistencia en condenar el genocidio "era una impostura de consumo interno".

"Sumar está instalado en lo que el ministro francés Manuel Valls definió como palestinismo electoral. La reacción de Sumar es: 'Oiga, que no se firme la paz no vaya a ser que nos quedemos sin la guerra como argumento de confrontación'", ha cerrado.