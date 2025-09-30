Moncloa devalúa las gestiones de la asistente de Begoña Gómez porque 'usaba su correo privado'

En Moncloa siguen enrocados en la tesis de que Begoña Gómez no ha cometido ningún delito, que hay una persecución contra ella y que el tiempo lo demostrará.

Esa es la respuesta del Gobierno a las últimas revelaciones del caso y la que repetirán los ministros en los próximos días.

De esa posición no los saca el informe de la UCO con los 121 correos que intercambió la asistenta de la mujer del presidente relacionadas con las actividades privadas de esta, ni el informe del interventor que trabaja a las órdenes de la Fiscalía Europea que detecta irregularidades.

"Los correos hablan por sí mismos. No hace falta que los interprete la Guardia Civil. Y de lo de Hacienda sólo hay que recordar que ella no está en las mesas de contratación. Es todo como muy loco y muy absurdo", explica un destacado ministro próximo a Pedro Sánchez.

El Gobierno se aferra a que esas comunicaciones se produjeron desde el "correo privado" de Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, y no desde la cuenta oficial de la Moncloa.

Explican que el propio contenido es "irrelevante". "Los correos constatan una vez más que no hay nada. Su lectura permite ver la irrelevancia de las comunicaciones y que siempre se realizaron desde un correo privado", aseguran.

Como informó EL ESPAÑOL, Álvarez gestionó las finanzas de la cátedra que la esposa de Pedro Sánchez co-dirigió hasta 2024 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según muestra alguno de los correos entregados ahora al juez Juan Carlos Peinado.

Esas fuentes sostienen que en ningún caso se ha demostrado que en la actividad de Begoña Gómez con la Universidad Complutense hubiera lucro o perjuicio al erario como para considerar que existió malversación.

Aseguran, además, que las esposas de anteriores presidentes del Gobierno tuvieron también asistentes que les ayudaron en sus actividades privadas.

Este lunes se ha conocido también un informe de un perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que trabaja con la Fiscalía Europea y que investiga una parte del caso de Begoña Gómez.

Concretamente, analiza las cartas de recomendación al empresario Juan Carlos Barrabés.

El informe de la IGAE

Fuentes del Gobierno explican que el informe publicado este lunes sobre distintos contratos de Red.es no es realmente un informe de la IGAE, porque "está elaborado por una unidad que depende de la Fiscalía Europea".

"LA IGAE ya emitió este año un informe sobre la cuestión", añaden, "con unas conclusiones que difieren" de las conocidas ahora.

Aseguran que las fórmulas de valoración aplicadas por Red.es en los dos expedientes examinados "cuentan con el informe favorable de la Abogacía del Estado desde el año 2018, cuando se actualizó la Ley de Contratos del Sector Público".

La tesis del Gobierno es que "el propio informe reconoce textualmente que la fórmula empleada para calcular la puntuación económica 'no ha sido diseñada específicamente para los procedimientos de contratación correspondientes a dichas licitaciones, sino que es la fórmula que se utiliza por la entidad'. Por lo tanto, reconoce que estos expedientes no han tenido un tratamiento distinto al resto de expedientes tramitados por Red.es".

Moncloa se remite a 33 auditorías realizadas Red.es, que en ese momento dependía de Nadia Calviño, sin que encontrara irregularidad alguna.

Atribuye el borrado de metadatos de los documentos de esa adjudicación a un protocolo de seguridad.

"El borrado de metadatos se aplica de manera automatizada a todos los documentos producidos en Red.es desde agosto de 2023, en aplicación de las obligaciones establecidas para las entidades certificadas en el Esquema Nacional de Seguridad. Esta práctica de seguridad no afecta en ningún caso al contenido de los documentos", añade.

Recuerda que el propio informe reconoce que "no es posible determinar que haya relación directa entre las cartas de apoyo y la puntuación de la oferta". Esa tesis se basa en que junto con la de la mujer de Sánchez, había otras cartas de recomendación, sobre todo, de empresas tecnológicas.