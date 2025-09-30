Un diputado de Sumar exige elecciones a Sánchez si no hay Presupuestos: "Aguantar por aguantar no sirve de nada"

Sin Presupuestos Generales del Estado Sánchez debe convocar elecciones. Así lo cree el diputado de la Chunta Aragonesista (CHA) adscrito al grupo parlamentario de Sumar, Jorge Pueyo, que cree que "aguantar por aguantar" en el Gobierno "ya no sirve de nada".

"Si el presidente del Gobierno no es capaz de traer presupuestos, debe convocar elecciones (...) no hemos venido a perder el tiempo, a generar ruido", ha dicho este martes en una rueda de prensa en el Congreso.

Estas declaraciones, idénticas a las que defiende el PP, no son casualidad, ya que este martes finaliza el plazo constitucional para presentar ante el Congreso el proyecto de PGE para 2026 en tiempo y forma.

Si bien ha habido contactos entre el Ministerio de Hacienda y los grupos parlamentarios, el Gobierno no presentará hoy dicho proyecto.

Tampoco en los próximos días, aunque este mismo martes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, ha asegurado que "ya está elaborado el borrador de los Presupuestos" y que "sólo faltan por hacer los últimos ajustes".

Los Presupuestos se han prorrogado ya en dos ocasiones en esta legislatura, algo que para el diputado de la Chunta es intolerable.

"Debe convocar elecciones"

De hecho, ha avisado de que no está dispuesto a que haya una tercera prórroga ya que, según ha dicho, "si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar los Presupuestos Generales debe convocar elecciones, igual que el señor (Jorge) Azcón en Aragón".

Pueyo, que ha denunciado que sigue sin haber una "propuesta adecuada" para España y para Aragón en particular, también ha reflexionado que la izquierda tiene que "transformar la realidad" y que "aguantar por aguantar" en el Gobierno ya no sirve de nada", dado que el objetivo tiene que ser "plantar cara a la ultraderecha" y conseguir que los intereses de Aragón se vean reflejados en los Presupuestos para 2026.

Al respecto, ha comentado que su formación tiene "muchas prioridades" de cara a unas futuras cuentas públicas en materia de infraestructuras sobre todo y que así lo trasladará en la negociación presupuestaria con una postura "muy exigente".

Esta no es la primera vez que Pueyo se convierte en la voz discordante dentro de Sumar, ya que hace días votó, desligándose del grupo, en contra de la delegación de la inmigración a Cataluña.

También se unió a este rechazo otro díscolo de Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez.

El PP ve "inconstitucionalidad"

Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado que el Gobierno no haya presentado, por tercera vez consecutiva, los PGE y ha advertido de que a Sánchez "le da exactamente igual" cumplir o no la Constitución.



Así lo ha asegurado en una entrevista en Antena 3 en la que ha explicado que la Constitución establece en su artículo 134.3 que el Gobierno deberá presentar los Presupuestos al Congreso "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".



Muñoz ha calificado de "manifiesta inconstitucionalidad" el hecho de que el Ejecutivo se encamine hacia una nueva prórroga, la tercera, de las cuentas públicas, y ha destacado que ha escuchado decir a Sánchez que "no le importa incumplir la Constitución y que no le importa estar toda la legislatura sin Presupuestos".