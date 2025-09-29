Pablo Iglesias vuelve a la Complutense: queda como primer aspirante de una bolsa de "profesores sustitutos"

Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, ha obtenido la mayor puntuación en un proceso para optar como profesor sustituto en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

El procedimiento se lanzó en primavera para conformar una lista de docentes que pudieran cubrir vacantes durante el curso 2025/26. La Complutense estableció un tribunal académico y un baremo de méritos que fijaba la puntuación de cada candidatura.

La resolución, emitida el pasado 2 de septiembre, sitúa a Iglesias en lo alto del listado con una calificación de 9,85 puntos. En total, 18 docentes concurrieron a esta convocatoria para ocupar un puesto de carácter temporal.

El resultado implica que, en caso de producirse una baja en el área de Ciencia Política, Iglesias será el primer llamado para incorporarse como profesor sustituto.

El paso se produce pocos meses después de que el exdirigente político anunciara su salida como profesor asociado. En julio reconoció que no había logrado plaza en el proceso para continuar en el curso actual, al concurrir aspirantes con mejor puntuación.

"Me habría encantado seguir dando clase en una facultad muy especial para mí pero las cosas son así", escribió entonces en un mensaje en la red social X. Aquella renuncia parecía cerrar su etapa académica en la Complutense, que ahora se reabre.

Se trata de un puesto provisional, pero que abre la puerta a su regreso a las aulas de la universidad.

Iglesias mantiene un vínculo estrecho con este centro educativo. Fue profesor titular interino entre 2008 y 2014 en el Departamento de Ciencia Política antes de su salto a la primera línea política, cuando lideró Podemos y llegó a ser vicepresidente segundo del Gobierno.

Curso 'online'

Tras abandonar la política institucional en 2021, Iglesias ha recuperado su perfil académico y mediático.

Además de su vinculación con la Complutense, dirige el Diploma Superior de Educación Mediática y Comunicación Política impulsado por Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en colaboración con Canal Red.

Este curso, diseñado como formación virtual, busca analizar fenómenos políticos y estrategias comunicativas en España y América Latina. Se dirige tanto a estudiantes universitarios como a cuadros políticos interesados en ampliar sus herramientas de análisis.

Los precios del curso varían entre los 130 y los 350 euros, en función de si se es miembros de CLACSO o de la fecha de inscripción.

Entre los docentes que participarán en el curso están el exministro de Universidades, Manuel Castells, y la politóloga, especializada en América Latina, Arantxa Tirado.



Su actividad académica convive con otros proyectos profesionales. Iglesias ha fundado el medio Canal Red y ha participado en la reapertura de la Taberna Garibaldi, ahora instalada en un local más amplio en Lavapiés.