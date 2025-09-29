Cuentas afines al PSOE inician una campaña de apoyo a Begoña Gómez en redes sociales tras su plantón al juez Peinado

Varias cuentas vinculadas al entorno del PSOE han lanzado una campaña titulada "yo apoyo a Begoña Gómez".

Los tuits comenzaron a producirse solo unas horas después del plantón de la mujer de Pedro Sánchez al juez Juan Carlos Peinado al delegar en su abogado, Antonio Camacho, el acto en el que se le comunicó que será juzgada por malversación ante un tribunal popular.

La campaña rescata el hashtag #YoConBegoñaGomez que se hizo popular tras conocerse su imputación y cuando Sánchez se tomó unos días de reflexión para ver si le merecía la pena continuar.

2a2c85b1-d480-4184-bcaa-69ea187179a7

Algo que se saldó con un regreso "con más fuerza si cabe" y un nuevo discurso contra "la fachosfera" a la que culpaba de crear "bulos".

La cuenta que lanzó esta nueva campaña, @yo_soyrojo, que tiene más de 140.000 seguidores y promete analizar "toda la actualidad política en un tono sarcástico" y añade un "#FreePalestine".

La mayoría de su contenido ensalza al Gobierno y es muy crítico con barones populares como Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón.

A su vez, es "follower" de varios ministros del Gobierno y también de la cuenta corporativa del PSOE

La campaña, que comenzó en Instagram, se ha extendido a otras redes sociales como X, antiguo Twitter, donde ha sido compartida por militantes como Jacqueline Pérez, que ha trabajado para el PSOE en Valladolid.

Aunque ésta no ha sido la única imagen compartida. También se pueden ver otros memes en los que le apoyan "en estos momentos difíciles", tras conocerse que será juzgada por un tribunal popular.

G14mmo8XEAADRCa

También militantes de base han compartido la imagen y el hashtag. Incluso C. Cristina G ha lanzado un change.org para recoger firmas bajo el lema "apoya a Begoña Gómez: basta de acoso mediático".

El texto, que ya tiene 2.700 firmas y más de 50.000 visualizaciones, afirma que la mujer de Sánchez "está siendo víctima de un hostigamiento injusto que ataca su dignidad personal y su vida privada".

Incluso afirman que "este acoso no solo afecta su bienestar psicológico, sino que también pone en riesgo su seguridad personal y la de su familia".