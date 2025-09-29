Corrupción al descubierto: exclusivas y sombras del poder

Amigos y amigas de la verdad incómoda: esta semana EL ESPAÑOL ha vuelto a demostrar que nuestro país vive atrapado en la maraña de poder, dinero, complicidades e influencias.

En esta newsletter de La Corrupción en España repasaremos semanalmente aquellas exclusivas y noticias que se han ocultado en los despachos bajo las alfombras de terciopelo.

1. Zarrías y el caso Koldo

El histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías es el perejil de todas las salsas. El condenado en el caso de los ERE contrató a Leire Díez y esta semana hemos desvelado que se reunió al menos seis veces con Koldo García en la era de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Estas citas tuvieron lugar antes de que contratara para su lobby opaco, Zaño Sociedad Consultora, a la fontanera de Santos Cerdán y a la mujer de Antonio Hernando, Anabel Mateos, que hoy es la número dos de Organización en el PSOE.

Zarrías cobró 36.000 euros en el año 2022 del constructor del caso Koldo, José Ruz. Este empresario está siendo investigado por el Tribunal Supremo por haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Desde la década de los 90, Zarrías ha sido una de las personas que han movido los hilos en las entrañas del PSOE. Fue mano derecha de Chaves y secretario de Estado con Zapatero.

Todos los caminos llevan a Zarrías, ya sea el del caso de los ERE, el de la fontanera o el de Koldo. ¿Hasta dónde llega su implicación en las tramas? Seguro que en las próximas semanas conocerán más detalles en EL ESPAÑOL.

2. El hermano de Sánchez y su email de Moncloa

El martes conocimos que la Audiencia de Badajoz ha rechazado el recurso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y que ha confirmado que irá a juicio por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

EL ESPAÑOL desveló un día después que Azagra, el nombre artístico de David Sánchez, usó un email con el nombre Moncloa Programación y que estaba vinculado a su número de teléfono personal.

¿Para qué querría el hermano de Sánchez aquel correo? ¿Por qué utilizó ese nombre en la cuenta? La investigación de este periódico ha podido demostrar que este email fue registrado con el teléfono que aparece en los informes de la UCO y que fue el mismo número que usó para intentar alquilar un "alojamiento estable" un mes antes de que la Diputación de Badajoz le fichase.

Una historia de enchufismo clásico que vivirá su desenlace en un juicio en el que también se sentará en el banquillo Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño.

3. El hijo de Negreira desenmascara al Barça

La declaración íntegra de Javier Enríquez Romero publicada por EL ESPAÑOL ha creado una gran conmoción en el mundo del fútbol.

Por primera vez, el hijo de Negreira ha desenmascarado a su padre y al FC Barcelona reforzando la acusación de corrupción deportiva.

Enríquez Romero afirmó ante la juez que "el Barcelona mintió en Hacienda" para desligarse del vicepresidente arbitral y que le utilizó como "pretexto".

Adiós a la coartada de Laporta con aquellas cajas, vacías en su mayoría, junto a las que compareció en rueda de prensa cuando estalló el caso.

No, los más de 8 millones de euros que pagó el FC Barcelona no fueron por los "informes arbitrales" de Enríquez Romero. El propio hijo de Negreira acredita que por aquellos documentos sólo cobró 70.000 euros.

¿Dónde están los millones de euros entonces? Porque cuando uno de los principales implicados desmiente al FC Barcelona, al ciudadano común solo le queda la duda: ¿cuántos más han mentido a su antojo?

Laporta declarará en diciembre bajo una espada de Damocles. Si repite la versión ofrecida en rueda de prensa, se juega terminar investigado o acusado de falso testimonio. Y si la cambia, tendría que dimitir ese mismo día por haber mentido al socio culé.

En España, la corrupción nunca desaparece. Esta semana hemos tirado de la manta en alguno de estos casos y lo que asoma no es precisamente limpio: un PSOE atrapado por la corrupción y un FC Barcelona protagonista del mayor escándalo arbitral de la historia del deporte español.

El poder siempre intenta tapar la mierda, pero aquí estamos para levantar la alfombra, contar lo que otros callan y recordar que la transparencia no es una opción, sino una obligación. La próxima semana volveremos a poner nombres y apellidos a las sombras que mandan en España.