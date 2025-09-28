UPN ha criticado el "silencio de la presidenta Chivite ante el homenaje que Sortu, formación que controla EH Bildu, ha rendido este sábado en Pamplona a los terroristas Txiki y Otaegi".

La formación regionalista ha afirmado en una nota que "es un silencio cómplice que repugna porque está claro que obedece a una razón: necesita a EH Bildu para seguir en el poder, para pactar los presupuestos y para tapar la corrupción que le acorrala".

Desde UPN han reprochado a los socialistas que, "con la entrega de Pamplona a EH Bildu, están convirtiendo la ciudad en el santuario de veneración de los presos de ETA". "Ni Pamplona, ni Navarra, ni las víctimas del terrorismo merecen esto", han añadido.