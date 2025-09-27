Begoña Gómez y el delegado del Gobierno dan plantón a Peinado y delegan en sus abogados

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, a su llegada a los juzgados. Europa Press

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, no ha acudido este sábado por la tarde a los Juzgados de Plaza de Castilla.



Gómez estaba citada por el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, para confirmarle que en una de las piezas de la causa, de llegar a juicio, será enjuiciada por un jurado popular.

El entorno de Begoña Gómez ha confirmado que Gómez ha “delegado” en su abogado, Antonio Camacho, porque “no acudir no influye en el procedimiento”, ya que no era una citación para declarar.

Fuentes jurídicas confirman a EL ESPAÑOL que el juez Peinado esperaba contar con la presencia de Begoña Gómez y del resto de los investigados: su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.



De hecho, los Juzgados de Plaza de Castilla autorizaron, a petición del Gobierno, que la esposa de Sánchez accediese por el garaje "por motivos de seguridad".

Tanto es así, que al filo de las seis de la tarde, hora a la que todos ellos estaban citados, varios agentes de policía custodiaban la entrada a los Juzgados.

Pasados unos minutos de las seis de la tarde, la Policía Nacional ha retirado el cordón de seguridad que circundaba la entrada a los Juzgados por el garaje.

Hasta Plaza de Castilla no han acudido ninguno de los tres citados: ni Gómez, ni Álvarez, ni Martín.

En el entorno de Gómez respaldan su decisión basándose en una circular de la Fiscalía que avala que hoy sólo hayan acudido los abogados.

“En la comparecencia tan sólo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado. La presencia del imputado no es indispensable”, asegura la circular del Ministerio Público fechada en 1995 sobre el Ministerio Popular.

Tampoco ha acudido a la citación Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid.

Peinado investiga a este dirigente por sus responsabilidades anteriores en la Presidencia del Gobierno.



Este departamento contrató, con dinero público, a Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez.



A lo largo de la investigación, el juez Peinado descubrió que esta asesora realizó gestiones en favor de los negocios privados de Begoña Gómez.

Por ejemplo, envió un correo electrónico a la empresa Reale Seguros para instarle a seguir financiando la cátedra que la mujer de Sánchez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

A las puertas del Juzgado se congregaron varios manifestantes de Hazte Oír. Entre otros cánticos, han coreado el "cumpleaños feliz" al juez Peinado, que este sábado celebra sus 71 años.

Se trata de su último cumpleaños como juez, pues la ley sólo le permite ejercer hasta los 72.