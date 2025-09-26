Israel ve 'irresponsable' que España secunde con un buque de la Armada el intento de romper el bloqueo naval a Gaza

El Gobierno de Israel considera una "irresponsabilidad" la decisión de Pedro Sánchez de desplegar el Buque de Acción Marítima Furor hacia la costa de Gaza. La decisión, anunciada desde Nueva York el miércoles por la noche, tiene como objetivo "proteger" a los españoles embarcados en la Global Sumud Flotilla, que lleva alimentos y medicinas a la población civil gazatí.

Fuentes del Ministerio de Exteriores del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu advirtieron este jueves de que "bajo ningún concepto" se permitirá a la flotilla "entrar en zona peligrosa de combate" ni romper el "bloqueo naval legal" que Israel tiene impuesto en las costas gazatíes.

Y que si Sánchez desea "estar preparado para un eventual rescate" de los españoles embarcados desde Barcelona a Gaza, "no hará falta" si el buque español cumple con lo anunciado: que ´"no se integrará" en el grupo de barcos, y se quedará "apartado" de la Global Sumud Flotilla, que lleva alimentos y medicinas a la población civil gazatí.

El presidente español justificó la decisión por la necesidad de "garantizar la seguridad de los nacionales españoles", y se amparó en que el Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni ya lo había hecho.

La flotilla transporta 5.500 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo material médico básico y alimentos no perecederos. "El equivalente a unos 10 o 15 camiones", dijo un portavoz israelí de Exteriores, "cuando cada día nosotros introducimos entre 250 y 300"".

Fuentes del Ejecutivo español confirmaron que se comunicó la decisión a Dana Erlich, encargada de Negocios de Israel en Madrid, en una de las dos convocatorias de reprimenda de la semana pasada al Ministerio de Exteriores.

Fuentes del departamento de José Manuel Albares corroboran, incluso, contactos posteriores con el Ejecutivo israelí tras movilizar el buque Furor.

La comunicación diplomática se produjo siguiendo los canales habituales establecidos entre ambos países, dado que Madrid quiere mantener líneas de diálogo abiertas, pese a la tensión creciente, desde que el Gobierno español califica de "genocidio" la ofensiva israelí en Gaza e incluso ha aprobado un decreto de embargo.

"Consecuencias"

Ahora, las citadas fuentes cercanas al Gobierno de Netanyahu califican de "irresponsable" la decisión española. Y alertan del riesgo de enfrentamiento si los barcos intentan burlar el bloqueo naval.

Estas mismas fuentes consideran "evidente" que enviar buques armados a una zona de guerra constituye "una provocación". Temen que cualquier incidente pueda derivar en situaciones "difíciles de controlar".

Israel advirtió, por boca de Eden Bar Tal, un portavoz de Exteriores, que no permitirá eludir las restricciones marítimas y confirma que interceptará las embarcaciones, y las trasladará a zonas seguras fuera de combate. Espera evitar cualquier rescate, argumento usado por Sánchez para justificar el envío.

Las Fuerzas de Defensa israelíes mantienen el bloqueo desde 2007, tras la llegada de Hamás al poder. Argumentan motivos de seguridad nacional para mantener el control de todo el tráfico marítimo.

Se da la circunstancia de que el Furor cuenta con armamento y tecnología militar israelí, una "paradoja" que "atrapa al Gobierno en sus propias contradicciones", en palabras de fuentes autorizadas del PP.

Según las Fuerzas Armadas españolas, las ametralladoras MK 38 Mod-2 de 25 mm las fabrican la británica Bae Systems y Rafael, empresa israelí de defensa.

Este patrullero oceánico de 93 metros dispone además de sistemas radar de navegación y guerra electrónica. Su capacidad de autodefensa incluye sistemas antimisiles y contramedidas electrónicas.

"No hubo drones"

Fuentes israelíes tachan de "bulos sin pruebas comprobadas" las denuncias de ataques con drones contra la flotilla. De hecho, la Guardia Nacional tunecina negó cualquier incursión de drones sobre los barcos atracados en Sidi Bou Said.

El desmentido tunecino contradice las versiones de los activistas embarcados. Los organizadores mantienen que sufrieron "trece explosiones" y sobrevuelos no identificados. Pero desde el Gobierno de Israel se rechaza la acusación.

Jerusalén, de hecho, reprocha a España e Italia el apoyo a una flotilla que "actúa bajo órdenes de Hamás" en "una operación de propaganda", que no busca, realmente, la "ayuda humanitaria".

Las fuentes israelíes recuerdan que la flotilla rechazó entregar la ayuda a través de canales alternativos, ofrecidos por conductos oficiales. Consideran que esta negativa demuestra intenciones propagandísticas más que humanitarias.

Las autoridades israelíes ofrecieron a los organizadores el desembarco en Ashkelon, a diez minutos de Gaza, con supervisión israelí. La propuesta fue rechazada "al menos dos veces", sostienen fuentes de Netanyahu.

La llamada operación Ashkelon habría permitido el traslado controlado de la ayuda humanitaria, "monitorizado por los propios activistas", según este portavoz. Israel garantizaría la llegada efectiva de los suministros a la población civil gazatí.

El contraste con la reacción ante la iniciativa de Italia, además, resulta patente. Roma envió dos fragatas, pero Israel recuerda que Meloni "también propuso intermediación desde Chipre para entregar los víveres", según el protocolo del bloqueo.

El Gobierno de Roma mantiene una posición más pragmática, rechaza el reconocimiento de Palestina como Estado "si Hamas no entrega a los rehenes", y ofreció sus puertos como alternativa para descargar los suministros.

"Bombas nucleares"

Desde Jerusalén, en contraste, recuerdan que hace menos de tres semanas, Sánchez advirtió que "España no tiene bombas nucleares para parar la ofensiva de Israel en Gaza". Y que este giro al enviar un buque de guerra refuerza el lenguaje belicista español, lo que constituiría "una amenaza".

Albares, por su parte, quiso escalar mandando un mensaje en términos diplomáticos. El ministro español advirtió públicamente de que España garantizaría, "en todo caso", la protección "consular y diplomática" de los expedicionarios. Es decir, con medidas administrativas y políticas.

Además, añadió: "No acepto las amenazas de Israel y por supuesto, no aceptaré ninguna acción contraria al Derecho Internacional".

a estas declaraciones respondía, este jueves, el citado portavoz de Exteriores de Israel, que reiteró en una conferencia de prensa, que si los buques español e italiano cumplen su promesa de mantenerse alejados de la flotilla, "no tiene por qué haber problemas".

Bar Tal precisó que Israel distingue entre los barcos militares de escolta y la propia flotilla. Y que las autoridades israelíes no considerarían hostiles a las naves militares españolas e italianas "si cumplen con lo anunciado".