La oposición centra en Montero la sesión de control de hoy en el Congreso, en la que no estará Sánchez
La ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, provocará que su 'número dos' y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asuma este miércoles hasta cinco preguntas de la sesión de control en el Congreso.
La presunta corrupción que afecta el PSOE, la inmigración, la inseguridad, el problema para el acceso a la vivienda o la ofensiva militar de Israel en Gaza son algunos de los asuntos por los que los grupos de la oposición preguntarán al Gobierno.
De entrada, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dirigirá una pregunta muy genérica para la vicepresidenta que puede dar lugar al debate de los más diversos asuntos. "¿Cuánto tiempo vamos a seguir así, vicepresidenta?", reza el interrogante de Muñoz.
En la misma línea camina la pregunta de su compañero del área económica Juan Bravo, quien pretende que la 'número dos' del Gobierno le explique si "va a seguir dando carta de normalidad a lo que no es normal", también sin referirse a ningún asunto concreto.
También volverá a producirse el ya casi clásico cara a cara entre el dirigente 'popular' Elías Bendodo y Montero, a la que pedirá que aclare si va "asumir responsabilidades" por su "nefasta" gestión, un asunto, como viene siendo habitual, podría servir para que el diputado critique a la candidata socialista a la Junta de Andalucía.
Feijóo critica la "doble ruptura" entre Sánchez y sus socios tras tumbarse el traspaso de inmigración a Cataluña
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar que no cuenta ni con mayoría parlamentaria ni con unidad dentro de la coalición, lo que a su juicio refleja una "doble ruptura entre Sánchez y sus socios".
En un mensaje publicado en la red social X, el líder de los 'populares' ha afirmado que "vuelve a confirmarse que esta legislatura hace tiempo que no va a ningún lado", después de que este martes el Congreso tumbara la delegación de competencias de inmigración a Cataluña con el voto en contra de PP, Vox y Podemos y dos diputados de Sumar.
Sumar, Junts, BNG y Bildu chocan con el PSOE sobre transferir viviendas públicas de la Sareb
Sumar, Junts, BNG y Bildu han chocado este martes en el Congreso con el PSOE a cuenta de transferir los activos inmobiliarios de la Sareb a las comunidades para crear una bolsa pública que "facilite" el acceso a la vivienda a jóvenes y personas con mayores dificultades.
Ha ocurrido durante el debate de una proposición no de ley del BNG, que se votará hoy, en la que se reclama el traspaso autonómico -más de 3.000 para Galicia- de una bolsa de más de 50.000 activos en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb.
BNG ha recabado el apoyo de grupos como Sumar, Bildu o Junts, pero ha contado con el rechazo del PSOE, principalmente por reclamar el traspaso de los activos inmobiliarios a la Xunta de Galicia que dirige Alfonso Rueda.
En la defensa de la iniciativa, Néstor Rego ha destacado que no solucionará el problema de la vivienda en la región, sino que persigue contribuir a que haya una alternativa habitacional en un contexto de urgencia y frente a la parálisis de la Xunta en materia de vivienda pública.
PP, Vox, Podemos y la división de Sumar frenan la delegación de inmigración para Cataluña
Los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN y de un diputado de Compromís y otro la Chunta Aragonesista, que han roto la unidad de voto de su grupo, Sumar, han frenado la ley para la delegación de competencias migratorias para Cataluña pactada entre PSOE y Junts, que no ha superado su primer paso en la tramitación parlamentaria.
Con 177 votos en contra, 173 a favor y ninguna abstención, la proposición de ley ha sido rechazada, como estaba previsto después de que PP, Vox y Podemos anunciaran su rechazo; los dos primeros por considerar que no tiene encaje constitucional y es una cesión de a los independentistas y Podemos, por considerarla una ley "racista".
El diputado de Compromís Alberto Ibáñez también había anticipado que se desmarcaría de su grupo, Sumar, para votar contra la propuesta por considerarla racista y el parlamentario de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, del mismo grupo y que no había adelantado el sentido de su voto, finalmente también ha dicho 'no' a la propuesta.
Por otro lado, la norma ha sido avalada por los votos de los partidos proponentes -PSOE y Junts- y los socios habituales del Gobierno: Sumar -a excepción de Ibáñez y Pueyo-, ERC, EH Bildu, PNV, BNG, CC y la diputada de Compromís Àgueda Micó.
Sánchez apela ante la ONU a una alianza internacional para defender el feminismo que ve amenazado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló este martes en la ONU a formar una alianza internacional que defienda el feminismo porque advirtió de que los datos demuestran que está amenazado.
Sánchez reclamó esa unión en el evento organizado por la iniciativa "He for she" de ONU Mujeres con motivo del inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El jefe del Ejecutivo expresó su preocupación por datos que cree que demuestran que valores y logros feministas que parecían inamovibles, ahora se vean cuestionados.
Así, recordó que entre los hombres jóvenes, el apoyo a las feministas ha disminuido del 54% en 2019 al 41% en 2023, y que el apoyo a la igualdad de género ha caído del 70 al 50%.
Sumó a ello algo que consideró aún más preocupante, que el 23% de los hombres jóvenes y una de cada ocho mujeres nieguen la existencia de la violencia de género, y que un porcentaje significativo de hombres entre 18 y 35 años esté dispuesto a aceptar gobiernos autoritarios incluso a costa de restringir sus propias libertades.
