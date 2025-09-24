La ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, provocará que su 'número dos' y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asuma este miércoles hasta cinco preguntas de la sesión de control en el Congreso.

La presunta corrupción que afecta el PSOE, la inmigración, la inseguridad, el problema para el acceso a la vivienda o la ofensiva militar de Israel en Gaza son algunos de los asuntos por los que los grupos de la oposición preguntarán al Gobierno.

De entrada, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dirigirá una pregunta muy genérica para la vicepresidenta que puede dar lugar al debate de los más diversos asuntos. "¿Cuánto tiempo vamos a seguir así, vicepresidenta?", reza el interrogante de Muñoz.

En la misma línea camina la pregunta de su compañero del área económica Juan Bravo, quien pretende que la 'número dos' del Gobierno le explique si "va a seguir dando carta de normalidad a lo que no es normal", también sin referirse a ningún asunto concreto.

También volverá a producirse el ya casi clásico cara a cara entre el dirigente 'popular' Elías Bendodo y Montero, a la que pedirá que aclare si va "asumir responsabilidades" por su "nefasta" gestión, un asunto, como viene siendo habitual, podría servir para que el diputado critique a la candidata socialista a la Junta de Andalucía.