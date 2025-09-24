Las "conexiones políticas y económicas entre Nicolás Maduro, Zapatero, Sánchez y el PSOE" llegan a la ONU

Javier María Pérez-Roldán, letrado y secretario de Hazte Oír, ha denunciado este miércoles en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra "las conexiones políticas y económicas entre el régimen de Nicolás Maduro, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente Pedro Sánchez y el PSOE".

La denuncia se produce coincidiendo con la presencia de Sánchez en Nueva York en el marco de la reunión de la Asamblea General de la ONU, coincidiendo con el 80º aniversario del periodo de sesiones de este organismo.

Mientras Sánchez intervenía en distintos actos en Nueva York, como el Foro Mundial de Líderes de la Universidad de Columbia, en España avanzaban las investigaciones y las resoluciones judiciales por corrupción que afectan al entorno político y personal del presidente del Gobierno.

Si ayer la Audiencia de Badajoz confirmaba que David Sánchez, hermano del presidente, se sentará en el banquillo junto al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, este miércoles trascendía la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que sea un jurado popular el que juzgue a Begoña Gómez, llegado el caso.

En su discurso en Ginebra, Pérez-Roldán ha denunciado los "indicios de redes de influencia y financiación opacas" que vinculan al PSOE con el régimen venezolano.

También ha criticado los ataques de Sánchez a la libertad de prensa, la independencia judicial y a los disidentes, que ha comparado con la forma de gobernar de Nicolás Maduro.