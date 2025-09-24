El comisario de Justicia de la UE amonesta al Gobierno por sus "incumplimientos" en la lucha contra la corrupción

El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, lanzó este martes una dura advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez por sus "incumplimientos" reiterados en la lucha contra la corrupción. Lo hizo en el Parlamento Europeo, durante una sesión de la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE).

McGrath recordó que España sigue sin cumplir "las recomendaciones" esenciales de Bruselas. Entre ellas, destacó, "la falta de creación de una agencia estatal especializada en la lucha contra la corrupción", la siempre retrasada "ley sobre lobbies" y, esencialmente, "el refuerzo de los mecanismos de independencia de la agencia de conflictos de interés".

Este último adquiere especial significación porque, apenas hace una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó al Gobierno a investigar el posible conflicto de interés de Sánchez en el rescate a Air Europa, en el momento en el que la matriz de la aerolínea, Globalia, estaba vinculada a los negocios de su esposa, Begoña Gómez.

McGrath, comisairo de Justicia de la UE, amonesta al Gobierno de España

En España, la Oficina de Conflictos de Intereses depende directamente del propio Ejecutivo, a través del Ministerio de Transformación Digital. Y el actual ministro del ramo, Óscar López, fue jefe de gabinete del presidente el Gobierno, lo que ha despertado recelos en Bruselas sobre la imparcialidad del organismo.

Pese al mandato del TSJM, la Oficina archivó por segunda vez, y en apenas 24 horas, la denuncia del Partido Popular, que cuestionaban la no abstención del presidente Sánchez en el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó rescatar Air Europa.

La institución alegó, sin más explicación, que Gómez no desempeñaba funciones directivas en la compañía. Y por tanto, se concluyó el expediente por no existir obligación formal de abstención en el Consejo de Ministros.

"Pase a la acción"

La resolución generó polémica y reforzó las críticas de la oposición.

Este martes, Dolors Montserrat, eurodiputada del Partido Popular y secretaria general del PPE, acusaba ante McGrath al Gobierno de Sánchez de encubrir irregularidades y emplear lo que calificó como una “maquinaria propagandística” contra jueces, medios de comunicación e instituciones.

Durante la sesión en la Eurocámara, Montserrat pidió al comisario pasar de las advertencias a los hechos. "No le pido retórica. Le pido acción. No contra España. Sí contra Sánchez", remarcó.

Denunció un patrón que, en su opinión, "erosiona la separación de poderes, afecta a la independencia judicial y restringe la libertad de prensa".

Por su parte, McGrath respondió con tono diplomático, pero sin ocultar su preocupación. El comisario aseguró que Bruselas utiliza "todas las herramientas de vigilancia disponibles" ante los Estados miembros que incumplen las normas básicas del Estado de derecho.

"Supervisamos todos los acontecimientos y estamos a disposición de cada Gobierno para ayudarles a aplicar las recomendaciones” del Informe sobre el Estado de derecho, afirmó.

Arrastrar los pies

Precisamente, la situación en España ya estuvo bajo lupa desde julio, cuando la Comisión publicó su informe correspondiente a 2024.

Ese documento advertía de la "necesidad urgente" de reforzar la independencia de los organismos de lucha contra la corrupción, sugiriendo que el Ejecutivo español arrastraba los pies en este campo.

Ya entonces, el documento adquirió mayor relevancia, al ser difundido pocos días después del encarcelamiento de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, por su implicación en el llamado caso Koldo.

La referencia de McGrath a los conflictos de interés conecta directamente con la orden del TSJM para investigar el papel de Sánchez en el rescate de Air Europa.

La llamada de atención explícita, en opinión de las fuentes consultadas en la Eurocámara, refuerza la percepción de una falta de mecanismos eficaces en España para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

El comisario recordó también que los organismos internacionales ya habían emitido alertas. Entre ellos, el GRECO del Consejo de Europa, que en su última evaluación señaló el incumplimiento por parte de España de 19 recomendaciones clave en materia de prevención de la corrupción.

Concretamente, el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción cargaba contra el Gobierno de Sánchez por falta de "resultados tangibles" en las medidas anticorrupción.

El organismo del consejo de Europa lamentaba la insuficiencia del proyecto de ley de lobbies, insistía en que se reformen los aforamientos y lamentaba que la Oficina de Conflictos de Intereses "sigue careciendo de verdadera independencia".

Bolaños cancela a última hora

Este miércoles, además, la sesión se reanudará con la ausencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Estaba previsto que asistiera, junto a magistrados y al fiscal jefe Anticorrupción, pero el miembro del Ejecutivo canceló su participación con apenas 24 horas de antelación, según confirmaron varias fuentes.

El encuentro se iba a celebrar, en todo caso, a puerta cerrada, lo que añadió malestar en la Comisión LIBE por la falta de representación oficial del Ejecutivo español.

Según fuentes comunitarias, el gesto fue interpretado como una señal de desinterés y contrastó con la disposición expresada por McGrath de apoyar de forma activa al Gobierno español en la implementación de las reformas.

Montserrat insistió en que el deterioro del Estado de derecho en España no puede minimizarse. "Atacar el Estado de derecho en un Estado es atacar el Estado de derecho en Europa. Y eso, la UE no lo debe permitir jamás", declaró en tono de exigencia.

La amonestación europea se suma a un clima interno cada vez más tenso. La acumulación de causas judiciales por corrupción que afectan al entorno del PSOE y la falta de avances legislativos para luchar contra ella refuerzan la preocupación en Bruselas.

Aunque fuentes socialistas recordaron que fue el PP, junto a Vox y Junts, el responsable hace una semana del rechazo parlamentario a la creación de la Oficina de Prevención de la Corrupción.

El propio McGrath quiso subrayar que la Comisión no actúa contra un país, sino contra incumplimientos concretos. Matizó que la supervisión afecta por igual a todos los Estados miembros, pero dejó un mensaje claro: el Gobierno de Sánchez debe dar "pasos firmes" y creíbles en favor de la transparencia y la separación de poderes.