Zarrías se reunió seis veces con Koldo antes de cobrar de Ruz y fichar a la mujer de Hernando y a la fontanera del PSOE

Gaspar Zarrías se reunió al menos seis veces con Koldo García antes de cobrar del constructor José Ruz y de fichar a Anabel Mateos, mujer de Antonio Hernando, y a la fontanera del PSOE, Leire Díez, para su consultora Zaño.

La agenda del asesor de José Luis Ábalos incautada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, revela sus citas periódicas con el histórico hombre fuerte del PSOE andaluz y condenado por el caso de los ERE.

La primera de las reuniones que aparece reflejada en la agenda es del 17 de septiembre de 2020, y la última el 29 de junio de 2021, sólo dos semanas antes de que Ábalos fuera cesado por Pedro Sánchez como ministro de Transportes.

El resto de las citas son: otra en el año 2020, el 29 de octubre, y tres en 2021, el 24 de marzo y los días 7 y 12 de abril.

Estas reuniones están apuntadas en la agenda oficial de Koldo García en el Ministerio de Transportes, que fue requisada por la UCO junto a su cuenta de correo electrónico gubernamental.

EL ESPAÑOL publicó en exclusiva que Leire Díez estaba a sueldo de Zarrías cuando reunía información para el PSOE contra la UCO, jueces y fiscales.

La fontanera de Santos Cerdán estuvo contratada por el opaco lobby de Zarrías entre junio y octubre del pasado año, hasta que sus maniobras fueron descubiertas y fue fotografiada entrando en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid.

Agenda de Koldo García incautada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). EL ESPAÑOL

También este periódico desveló el pasado 3 de septiembre que Zarrías cobró 36.000 euros del constructor del caso Koldo, José Ruz, tras contratar a Anabel Mateos, hoy número dos de Organización del PSOE.

Investigar a Zarrías

La información desvelada por EL ESPAÑOL ha provocado que el Partido Popular haya pedido este lunes investigar a Gaspar Zarrías por financiar "las actividades delictivas" de Leire Díez.

A raíz de una querella presentada por la asociación Hazte Oír, el juez Arturo Zamarriego investiga a Díez por estas supuestas maniobras. Por el momento, se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El PP, que ha pedido ejercer la acusación popular en esta causa judicial, también solicita que sea registrada la sede de Zaño Sociedad Consultora, ubicada en la calle Doctor Esquerdo (Madrid).

En su escrito, el PP también pide que declare como testigo en el Juzgado el constructor José Ruz.

Ruz está investigado en el Tribunal Supremo por el amaño de contratos públicos y haber pagado comisiones a la trama de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

"Fuera del baile"

La transferencia de Ruz al lobby de Zarrías se produjo después de que el constructor se quejara a Koldo García de que el PSOE le hubiera dejado "fuera del baile" y pidiera una reunión urgente con Santos Cerdán.

Estas comunicaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se produjeron el 16 de marzo de 2022, el mismo año en el que Ruz pagó al lobby de Zarrías en el que trabajaba la actual secretaria adjunta de Organización en Ferraz.

Esta conversación por Whatsapp entre Ruz y Koldo ha dado origen a la investigación de la UCO sobre la posible financiación ilegal del PSOE.

Anabel Mateos, número dos de Organización del PSOE en el equipo que sustituyó a Santos Cerdán, trabajaba en el lobby de Zarrías mientras era concejala de Roquetas de Mar y diputada provincial en Almería.

En el momento del pago de Ruz a la empresa de Zarrías, Antonio Hernando era director adjunto del Gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa. En septiembre de 2024 pasó a ser secretario de Estado de Telecomunicaciones en el Ministerio de su inseparable compañero Óscar López.

Anabel Mateos triplicó sus ingresos, según su declaración de la Renta, cuando fichó por el lobby de Zarrías.

La esposa de Hernando pasó de cobrar 43.000 euros en 2019 a 134.000 euros en 2020, 116.000 euros en 2021 y 88.000 euros en 2022.

Gaspar Zarrías fue la mano derecha de Manuel Chaves en la Junta de Andalucía; de hecho, llegó a ostentar la presidencia en funciones durante 17 días en 2009.

En la Junta de Andalucía fue consejero de Presidencia de 1996 a 2009, cargo que compatibilizó con el de vicepresidente primero durante su último año.

Tras hacer de puente entre la dimisión de Chaves y la investidura de José Antonio Griñán, fue nombrado secretario de Estado de Cooperación Territorial por José Luis Rodríguez Zapatero el 24 de abril de 2009

Zarrías fue condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación continuado en el caso de los ERE. Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla fue ratificada por el Tribunal Supremo, señalándolo así como uno de los principales responsables de la trama.

Vínculos Koldo - Zarrías

El histórico dirigente andaluz es amigo personal de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, con la que coincidió en el Gobierno de la Junta de Andalucía durante siete años, entre 2004 y 2011.

Además, Zarrías también mantiene estrechos vínculos con Koldo García a través de otros dos polémicos socialistas andaluces: la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, y el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández Guerrero.

Koldo mantenía una estrecha relación con Gámez, como también refleja su agenda, con la que se reunía todos los meses.

Por último, tal y como informó en exclusiva EL ESPAÑOL, Fernández Guerrero fichó por Servinabar, la constructora de Santos Cerdán, tras dimitir al ser imputado por el caso Aznalcóllar.

Zarrías, durante décadas el superfontanero del PSOE, también dio un pucherazo como Koldo. Mientras que el asesor de Ábalos recibió la orden de Cerdán de meter dos papeletas de Pedro Sánchez en las primarias de 2014, el dirigente andaluz llegó a votar a dos manos en el Congreso.

Ocurrió en la Cámara Alta el 10 de mayo de 1991. Ese día se votaban enmiendas a la ley del IRPF. En el momento de la votación, las cámaras captaron a Zarrías votando con dos manos. Por él y por un compañero ausente.

En el mismo momento, el senador Joaquín Galán, votaba con un pie y con la mano. ¿El resultado de la votación? 21 votos más que senadores presentes.

Fue el diario El Sol el que desveló un escándalo que pasó a la posteridad, y que acabó sin mayores consecuencias más allá que el de una sanción al Grupo Socialista.