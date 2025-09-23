Pedro J. pide en 'El Hormiguero' una acción cívica para acotar el tiempo en Moncloa: "Prohibido perpetuarse en el poder"

Pablo Motos y Pedro J. Ramírez, este martes durante la entrevista en 'El Hormiguero' en Antena 3. Atresmedia

"Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero… Pedro J. Ramírez". Por primera vez en casi 15 años de programa en Antena 3, el director de EL ESPAÑOL ha pisado el plató de Pablo Motos.

Y lo ha hecho con un mensaje a la sociedad: "Prohibido perpetuarse en el poder".

El periodista ha defendido que limitar los mandatos es un "deber cívico".

"Aunque Sánchez fuera el mejor gobernante, aunque no hubiera escándalos de corrupción, aunque todo funcionara bien, habría que poner límites temporales".

La visita de Pedro J. al programa coincide con la publicación de su nuevo libro, Por decir la verdad. El precio de un periodismo insobornable (Planeta), que sale este miércoles a la venta.

En él repasa las tensiones políticas, los desafíos al poder y los enfrentamientos con presidentes en una de las etapas más convulsas de la democracia española.

"Tener fecha de caducidad" ha sido el eje principal de la entrevista. Y Pedro J. ha criticado que Sánchez aspire a gobernar 13 años tras decir este domingo que su proyecto no la tenía.

Ha recordado que José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se marcharon tras dos mantados.

La propuesta, ha explicado, debe ser "transversal". "Cuando se acerquen las elecciones tendría que haber un movimiento ciudadano más allá de lo que cada uno piense de los programas", ha planteado.

"Los políticos nos prohíben fumar, pisar el césped o pactar el alquiler. Pues pongámosles nosotros una prohibición: prohibido perpetuarse en el poder".

El riesgo, según ha explicado, está en el propio sistema actual: "Los diputados dependen de quien les pone en las listas. Así, el presidente sólo depende de los que dependen de él".

"Caudillismo"

Porque "sin fecha de caducidad", ha advertido, existe un peligro: el "caudillismo".

El propio Pedro J. ha admitido que esa palabra podía sonar como "una comparación exagerada". Pero ha insistido en que se trata de un fenómeno "consagrado por las urnas que vemos cómo florece en muchos países".

Por eso, le ha pedido al líder del PP, a Alberto Núñez Feijóo, en caso de que llegue a La Moncloa, que se comprometa a no estar más de dos mandatos, como hizo Aznar.

Pedro J. también ha reclamado un cambio de formas en la política española. "Hubo una época en la que los grandes partidos primero se respetaban y luego llegaban a grandes acuerdos, grandes asuntos de Estado".

En ese punto ha introducido la idea de los "políticos remolacha", una expresión que ha tomado prestada de Cristian Campos, jefe de Opinión de este periódico.

Con esa categoría, se refiere a dirigentes que "no crispan, no ofenden y se dedican a que las cosas funcionen".

En ese momento, Pablo Motos le ha interrumpido para preguntarle si Feijóo era uno de ellos. Y el director de EL ESPAÑOL no ha dudado: "Sí, y para bien".

Porque el líder del PP, a su juicio, "intenta hacer políticas de consenso" y, de llegar a ser presidente, trataría de gobernar "no sólo para los suyos, sino para la mayoría social".

"Por decir la verdad"

Durante la entrevista, Pedro J. ha recordado también cómo fue destituido dos veces por publicar informaciones que incomodaban al poder.

Primero bajo el Gobierno de Felipe González, tras destapar los GAL y la corrupción desde Diario 16, y después con Mariano Rajoy, tras revelar la financiación irregular del PP y su SMS de apoyo a Bárcenas —"Luis, sé fuerte"— al frente de El Mundo.

Después fundó EL ESPAÑOL, periódico del que "no me van a poder echar". Un proyecto, ha dicho, que nació gracias a la indemnización recibida tras 25 años en El Mundo.

"Melón con sal"

Ya en la parte final, ha relatado varias anécdotas con expresidentes. Un día después del atentado de ETA contra Aznar en 1995, ha contado que ambos jugaron un partido de pádel.

"Ya tengo carisma", bromeó el entonces presidente. "No, lo que tienes... es que has sobrevivido", le contestó el periodista.

De Zapatero ha recordado una comida en Moncloa. "De postre pidió melón con sal. Era una tradición familiar humilde, de cuando no podían comprar jamón".

Más allá de lo pintoresco, el director de EL ESPAÑOL ha dicho que conocer esos gestos "ayudan a entender mejor al político y a la persona que hay detrás del cargo".

El director de este diario defendió que su objetivo sigue siendo el mismo que cuando empezó hace 45 años: publicar informaciones veraces, aunque resulten incómodas. "A veces pierdes amigos, anunciantes o te ganas problemas con gente cercana. Pero si tienes una noticia relevante y verdadera, eres prisionero de la obligación de publicarla".