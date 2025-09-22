Tellado representará a la cúpula del PP en la presentación del 'think tank' de Espinosa de los Monteros, exdirigente de Vox

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, representará a la dirección de Alberto Núñez Feijóo en la presentación de Atenea, la plataforma de pensamiento lanzada por Iván Espinosa de los Monteros.

El acto tendrá lugar este jueves, en Madrid, y fuentes del PP anuncian que probablemente acudan más dirigentes populares.

Alma Ezcurra, quien ha dado este lunes la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, ha anunciado la presencia de Tellado.

Las mismas fuentes citadas de Génova dan la "bienvenida" a una plataforma que, "dentro del espectro del centro derecha reformista", además, "anuncia que trabajará por España haciendo propuestas en positivo".

Así, la presencia del secretario general de los populares demuestra un apoyo explícito al nuevo think tank.

Es más, Tellado ocupa en la actualidad el cargo de mayor peso en el PP por debajo de Feijóo. Y la Secretaría General era también la posición del exdirigente de Vox en la formación de derecha extrema hasta que Santiago Abascal decidió darle un giro al partido y vincularlo al nacionalismo ultra de Viktor Orban frente al conservadurismo de Giorgia Meloni.

De hecho, según Ezcurra, "a Espinosa de los Monteros lo que ocurre es que Vox se le quedó pequeño", ha dicho con ironía, "y ahora necesita otra plataforma para poder aportar propuestas". La dirección popular asegura que "atenderá con todo interés" cada documento que aporte Atenea.

"Con algunas ideas estaremos de acuerdo, y con otras no", añaden estas fuentes. "Pero queda claro el respeto a la iniciativa, al anunciar que estará Tellado en la presentación".

"Todas las propuestas que sean para aportar a España, para pensar y para proporcionar soluciones a los problemas que tiene la sociedad española deben ser bien recibidas", ha defendido Ezcurra quien desea "mucha suerte" a Espinosa de los Monteros en su nuevo cometido.

Sarcasmo de Vox

Espinosa de los Monteros abandonó Vox en 2023, tras las elecciones generales del 23J, y desde su salida planea el rumor de su vuelta a la política activa. Por el momento, ha puesto en marcha Atenea, que presentará este jueves.

Precisamente este lunes, Vox se ha referido a este proyecto. "Nos alegramos de que haya iniciativas en la sociedad civil y ojalá las pueda aprovechar el PP, para que alguien le dé alguna idea", ha dicho con sarcasmo José Antonio Fúster, portavoz nacional del partido.

Fúster ha trasladado que "no tiene la más remota idea" de los planes de Espinosa de los Monteros.

Preguntado por si estarán "atentos" el jueves al lanzamiento de esta plataforma, Fúster ha restado importancia a la cita. "Ese día tenemos una jornada muy larga. Posiblemente la presentación de un informe exhaustivo de la Fundación Disenso sobre inmigración, seguramente en el Congreso", ha zanjado.