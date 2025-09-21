El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha pedido "acciones" que detengan los ataques contra la población en Gaza y "potenciar la solución de los dos Estados" durante su intervención en un acto de los populares en Sevilla.

“Nadie puede discutir que hay que pararlo. Lo principal es el reconocimiento de los dos Estados. No basta con hacer declaraciones, sino ver qué acciones pueden frenar lo que está sucediendo”, ha sostenido.

En clave nacional, Bravo ha incidido en la necesidad de arreglar la "España que no funciona", algo que solo se puede hacer "escuchando a los ciudadanos" y sirviendo a los ciudadanos "independientemente de su lugar de origen y de a quién voten".