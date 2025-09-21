-
Juan Bravo pide "acciones" para detener los ataques en Gaza y potenciar "la solución de los dos Estados"
El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha pedido "acciones" que detengan los ataques contra la población en Gaza y "potenciar la solución de los dos Estados" durante su intervención en un acto de los populares en Sevilla.
“Nadie puede discutir que hay que pararlo. Lo principal es el reconocimiento de los dos Estados. No basta con hacer declaraciones, sino ver qué acciones pueden frenar lo que está sucediendo”, ha sostenido.
En clave nacional, Bravo ha incidido en la necesidad de arreglar la "España que no funciona", algo que solo se puede hacer "escuchando a los ciudadanos" y sirviendo a los ciudadanos "independientemente de su lugar de origen y de a quién voten".
El PSOE forzará esta semana una votación en el Senado para obligar al PP a posicionarse sobre la condonación de la deuda
La comisión general de las comunidades autónomas del Senado votará esta semana una iniciativa del PSOE con la que busca instar a las comunidades del PP a aceptar la propuesta de condonación de deuda autonómica formulada por el Gobierno central.
Los socialistas llevan esta moción -iniciativa no vinculante- al Senado después de que el Consejo de Ministros aprobara en agosto el anteproyecto para asumir hasta 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas.
Sin embargo, varios gobiernos del PP y la propia dirección 'popular' anticiparon un bloque común de rechazo a esta condonación de la deuda, aunque hubo algunos 'barones' que abrieron la puerta a aceptar esta quita, algo en lo que confía que acabe ocurriendo el Gobierno central.
Ayuso pide que se depuren responsabilidades por los fallos de las pulseras antimaltrato: "Demuestra la mala gestión"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz ayuso, ha pedido este domingo que se depuren responsabilidades en los problemas que afectaron a las pulseras de control telemático de maltratadores, algo que "demuestra muy poco feminismo y transparencia”.
"Lo que vamos conociendo hiela la sangre porque, además, está todo el relato lleno de vacíos, huecos, mentiras, pero se va sabiendo que se ha dejado desprotegidas a muchas mujeres. Después de la ley del sí es sí, ahora viene que no han tenido una protección por parte del Gobierno", ha dicho Díaz Ayuso antes de participar en la carrera 'Madrid corre por Madrid'.
A su juicio, lo ocurrido "demuestra la mala gestión, muy poco feminismo, muy poco tacto y transparencia. Esto se tiene que investigar hasta el final, se tiene que saber exactamente qué ha pasado y cómo ha podido suceder que tantas mujeres hayan estado en esa situación".
La presidenta ha instado a "trabajar por ello y que se depuren responsabilidades. Hacía tiempo que no veíamos cosas tan gordas en la parte de la gestión: dejar a las mujeres desprovistas", ha concluido.
El Defensor del Pueblo ya avisó en 2020 de "numerosos fallos" de las pulseras "que perjudican aún más a las víctimas"
El Defensor del Pueblo ya advirtió, en el año 2020, de los "numerosos" errores de las pulseras GPS que controlan la ubicación de investigados o condenados por maltratos a mujeres.
Actualmente, tras varios cambios en el sistema y el proveedor de los brazaletes, los fallos en estos dispositivos continúan.
La Memoria del año 2019 del Defensor del Pueblo ya advertía de la intranquilidad que provocaban en las víctimas los errores de las pulseras.
El documento, de más de 800 folios, fue entregado a las Cortes Generales el 13 de mayo de 2020. Resume la labor del Defensor del Pueblo durante los doce meses previos, los de 2019, cuando este organismo recibió las quejas de las víctimas.
Por tanto, queda acreditado que desde hace al menos cinco años, voces autorizadas vienen advirtiendo del mal funcionamiento de este sistema, considerado una herramienta esencial en la lucha contra la violencia de género.
El PP lleva los fallos en las pulseras antimaltrato a una sesión monográfica en el Senado con sus CCAA el próximo martes
El PP ha organizado una sesión monográfica en el Senado el próximo martes sobre la violencia contra las mujeres, en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a la que llevará los fallos en las pulseras antimaltrato. A la convocatoria han confirmado su asistencia los consejeros de Igualdad de las CCAA del PP, pero las autonomías del PSOE han rechazado participar.
Además, el Grupo Popular -que tiene mayoría absoluta en el Senado- ha señalado que ha invitado a esta comisión a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pero todavía no ha respondido, según ha indicado la formación.
El PP ha pedido la dimisión de la ministra Ana Redondo por los fallos en las pulseras antimaltrato y ha anunciado que llevará al Congreso la próxima semana una moción para forzar su reprobación. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "gravísimo" lo ocurrido y ha asegurado que la "incompetencia" del Gobierno pone en peligro a las mujeres.
