El PSOE pide ahora suspender el pleno del Congreso el Día de la Comunidad Valenciana para justificar que lo hizo en la Diada

El PSOE ha solicitado a la Mesa del Congreso que suspenda el pleno previsto para el 9 d'Octubre, festividad de la Comunidad Valenciana.

El argumento es "facilitar la participación de diputados y diputadas en tal celebración", según recoge el escrito firmado por el portavoz socialista, Patxi López, y al que ha accedido este periódico.

La propuesta sigue la senda de lo ocurrido el pasado 11 de septiembre. Aquel día, por primera vez, la Cámara Baja interrumpió una sesión plenaria por una fiesta autonómica, la Diada de Cataluña.

La oposición interpretó la decisión como un gesto de Pedro Sánchez hacia el independentismo. Hasta entonces solo se había suspendido un pleno por motivos de fuerza mayor, como la pandemia.

Con ese precedente, el PSOE abrió la puerta a que otras festividades autonómicas también provocaran la paralización de la actividad parlamentaria.

Pero el criterio no ha sido uniforme. El pasado 17 de septiembre, Día de Melilla, hubo pleno tanto en el Congreso como en el Senado.

Ahora, en un escrito fechado el 18 de septiembre, el Grupo Socialista pide modificar el calendario y "excluir la jornada del 9 de octubre", que cae en jueves.

Los jueves son días clave en el Congreso. Están reservados para debates donde interviene el Gobierno, como la convalidación de decretos-ley o las enmiendas de totalidad. Esa jornada concentra las votaciones de mayor calado político.

El año pasado, el 9 de octubre se celebró la sesión plenaria con normalidad, con comparecencia de Pedro Sánchez. También hubo pleno el 11 de septiembre.

Igualmente, se convocó sesión de control el Día de Andalucía el pasado 28 de febrero de 2024.

Ni siquiera durante la dana que azotó la Comunidad Valenciana a finales de octubre del año pasado se suspendió la actividad parlamentaria.

Sí se canceló la sesión de control, pero se mantuvo un único punto en el orden del día: la convalidación de un decreto urgente con el que el Gobierno se aseguraba el control del Consejo de RTVE.

La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, activó entonces todos los mecanismos posibles para incluir ese decreto, tramitarlo por vía exprés y organizar un pleno extraordinario.

Aún se desconocía el alcance total de la tragedia, pero ya se sabía que había muertos. En ese momento, la Generalitat Valenciana cifraba en 64 los fallecidos y 5 los desaparecidos solo en la provincia de Valencia. Había al menos otra víctima mortal en Cuenca

Jornada maratoniana

En la semana de la Diada, la suspensión dejó un Congreso al límite: la actividad de tres días se comprimió en dos, con un pleno maratoniano de más de 13 horas el miércoles y otra intensa jornada el martes.

"Es espectacular", criticó entonces la portavoz popular Ester Muñoz, "que el mismo día en que el Gobierno quería reducir la jornada laboral se celebrara un pleno de 13 horas, con votaciones hasta las diez de la noche para no trabajar el día de la Diada".

Ese orden del día adelantó al martes y miércoles asuntos clave como la convalidación del decreto sobre permisos de paternidad o las enmiendas de totalidad contra la propia reducción de la jornada laboral, la medida estrella de Yolanda Díaz.

La estela que dejó Cataluña podría provocar un efecto dominó en otras seis autonomías el año que viene.

En 2026, seis autonomías celebran sus días coincidiendo con plenos previstos: Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Melilla.

Hasta el momento, ninguna de ellas ha mostrado interés en pedir que se libere la agenda parlamentaria para permitir la asistencia de sus diputados.