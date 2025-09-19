El PP forzará una votación en el Congreso para reprobar a Ana Redondo por la "negligencia" en las pulseras para maltratadores

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este viernes en junto a Óscar Puente e Isabel Rodríguez en Valladolid. Europa Press

El PP forzará una votación en el próximo Pleno del Congreso para reprobar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la "negligencia" en las pulseras telemáticas para maltratadores.

Así lo ha anunciado este viernes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, después de que la Fiscalía alertase en su Memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por "fallos" en las pulseras telemáticas de maltratadores, así como con el prestador del servicio.

"La negligencia del Ministerio ha sido absoluta porque no sólo que haya un fallo es que sabiéndolo no lo hayan arreglado. Es una negligencia absoluta por parte del Ministerio de Igualdad. Para nosotros es gravísimo. Es gravísimo. Mujeres que se creían seguras y realmente no lo estaban. Y en el Ministerio lo sabían", ha asegurado Muñoz.

47 mujeres en peligro

Por su parte, Redondo señaló este jueves en una entrevista a RTVE que el número de casos de sobreseimientos y absoluciones de acusados derivados de los "fallos técnicos" en las pulseras antimaltrato "no llega al 1%".

En esta línea, Muñoz ha tachado de "increíble" que a la ministra "le parezcan poco 47 mujeres, que han estado a expuestas a lo que podía pasar con ellas porque no había funcionado el sistema de las pulseras". "Me parece terrible, ¿no?", ha recalcado en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco.

Igualmente, ha avanzado que el PP ha registrado una moción consecuencia de interpelación urgente en el Congreso, para debatir en el Pleno de la semana que viene, en la que pide la reprobación de Redondo.

Piden a Sánchez el cese de Redondo

En este sentido, el PP buscará que el resto de grupos parlamentarios se posicionen sobre una situación que los 'populares' tildan de "un absoluto desastre, que tiene que tener consecuencias".

"La ley del sólo sí es sí que ya hicieron ha traído consecuencias, ha sacado antes de tiempo a violadores y agresores sexuales, ha cortado condenas y ahora esta última negligencia. Tiene que haber consecuencias, no puede salirles gratis y por eso vamos a traer esta reprobación a la ministra la semana que viene", ha apuntado.

En concreto, según se desprende de la iniciativa, el PP quiere que el presidente del Gobierno "cese inmediato" a Redondo "por los graves fallos en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato, que han provocado un número elevado de sobreseimientos y absoluciones de agresores".

Los populares también instan al Ejecutivo a "actualizar y dar transparencia" a los datos sobre excarcelaciones y reducciones de condena derivadas de la vigencia de la ley del 'solo sí es sí', desde su entrada en vigor hasta su modificación.