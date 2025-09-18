El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir este jueves 18 de septiembre con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el Palacio de La Moncloa.

El encuentro -el primero entre ambos líderes en Madrid- se produce en plena escalada de declaraciones entre Sánchez y el Gobierno de Israel a cuenta de los bombardeos en Gaza, tildados de "genocidio" por Moncloa.

Este fin de semana las protestas propalestinas respaldadas por el Ejecutivo obligaron a cancelar la última etapa de La Vuelta a España y este mismo lunes Sánchez ha reclamado que Israel no participe en ninguna competición internacional "mientras dure la barbarie" de los bombardeos en La Franja.

Alemania es el principal socio europeo de Tel Aviv y uno de los países que más se ha resistido a aplicar medidas contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu, mientras que Sánchez ha llevado la delantera en el reconocimiento de Palestina como Estado y en la petición de suspender el acuerdo europeo de asociación con Israel.