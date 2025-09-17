La Oficina de Conflictos de Interés vuelve a archivar en días la denuncia por el rescate de Air Europa que presidió Sánchez

La Oficina de Conflictos de Interés (OCI) ha vuelto a archivar, en tan sólo unos días, la denuncia del PP por la participación de Pedro Sánchez en el proceso de rescate de Air Europa.

El posible conflicto de interés que denunció el Partido Popular radica en los nexos de la esposa de Sánchez con Globalia, el holding en el que se integra dicha aerolínea y que apoyó los negocios de Begoña Gómez.

En una primera ocasión, la OCI archivó la denuncia del PP sólo cuatro días después de ser presentada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó a la Oficina que emprendiese una mínima investigación.

De hecho, tal y como publicó EL ESPAÑOL, aquella decisión judicial se convirtió en firme el pasado 8 de septiembre, por lo que el TSJM ordenó a la OCI ejecutarla.

Ahora, tan sólo unos días después de aquello, este organismo, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, ha vuelto a archivar la denuncia del PP tras recabar datos nuevos y ampliar la escasa investigación inicial.

El resultado, no obstante, ha sido el mismo: la OCI descarta que la participación de Sánchez en el rescate de Air Europa, como cabeza del Consejo de Ministros que la aprobó, suponga conflicto de interés alguno.

La aerolínea recibió un total de 475 millones de euros, a modo de préstamo público, para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de la Covid-19.

Este mismo miércoles por la mañana, la OCI ha comunicado a los servicios jurídicos del PP su decisión de volver a archivar la denuncia.

Es decir, tan sólo unos pocos días después de que la orden del TSJM de reabrir esta investigación se tornara firme.

Nexos Air Europa-Begoña

¿Cuáles son los nexos entre Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y Globalia, el holding al que pertenece Air Europa?

Entre otros asuntos, Wakalua, un hub tecnológico integrado en este conglomerado empresarial, firmó un convenio con el IE Africa Center.

Esta entidad, creada por el Instituto de Empresa (IE), estaba presidido por Gómez cuando se rubricó el acuerdo.

Además, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relató que Javier Hidalgo, hijo del dueño de Globalia, habría telefoneado a la esposa de Sánchez para tratar de desbloquear el rescate de la aerolínea.

Así, al menos, se lo relató Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes, al empresario (y asesor de Air Europa) Víctor de Aldama.