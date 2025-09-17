Bruselas amonesta a Sánchez por el contrato con Huawei para las escuchas judiciales: "Sube el riesgo de injerencia extranjera"

Contundente llamada de atención de la Comisión de Ursula von der Leyen al Gobierno de Pedro Sánchez por el contrato suscrito con el ministerio del Interior con la multinacional china de telecomunicaciones Huawei para el almacenamiento de escuchas judiciales.

La vicepresidenta segunda de la Comisión, la finlandesa Henna Virkkunen, ha avisado este miércoles de que Huawei es un proveedor de "alto riesgo", por lo que el contrato aumenta el riesgo de "injerencia extranjera" en la UE por parte de China.

"El contrato celebrado por el ministerio del Interior español con Huawei puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera", asegura Virkkunen, que es responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.

En respuesta a una interpelación parlamentaria presentada por el líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, la vicepresidenta insiste en que tanto Huawei como ZTE "presentan riesgos significativamente mayores que otros proveedores de 5G".

La propia Comisión ha acordado "evitar la exposición de sus propias redes de comunicaciones corporativas a las redes móviles que utilizan Huawei y ZTE como proveedores y a restringir a estos proveedores de la financiación pertinente de los programas e instrumentos de la UE".

Bruselas ha recomendado además a los Estados miembros restringir o excluir a Huawei y ZTE de las infraestructuras críticas y considera que todas las decisiones en este sentido "están justificadas y son conformes con la caja de herramientas de la 5G".

En este sentido, Virkkunen reitera su llamamiento a los Estados miembros a "adoptar medidas para mitigar los riesgos asociados a estos proveedores".

No obstante, el Ejecutivo comunitario no tiene previsto adoptar ninguna medida específica contra el Gobierno de Sánchez por el contrato de Interior con Huawei.

En su respuesta, la vicepresidenta segunda se limita a señalar que Bruselas "examinará de manera más general la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus infraestructuras".

Esta evaluación se realizará en el marco de la próxima revisión del reglamento de ciberseguridad y su objetivo es "evitar dependencias críticas y reducir el riesgo de que nuestras cadenas de suministro de TIC provengan de proveedores de alto riesgo".

En su interpelación al Ejecutivo comunitario, Buxadé reclamaba al Ejecutivo comunitario su intervención por el contrato adjudicado a Huawei -"empresa vinculada al aparato de inteligencia de China"- por el ministerio de Fernando Grande-Marlaska para el suministro de servidores destinados al almacenamiento de escuchas judiciales del sistema SITEL.

"A pesar de las advertencias de la Comisión y de otros aliados internacionales, el Gobierno socialista ha decidido ignorar las implicaciones de seguridad que esto puede suponer para la cooperación judicial y policial nacional y europea", denunciaba el eurodiputado de Vox.

"Esta decisión no solo vulnera el principio de seguridad nacional dentro de una sana estrategia europea, sino que expone a posibles injerencias extranjeras los datos más sensibles del sistema judicial español. Además, contradice los objetivos del conjunto de instrumentos de la UE para la seguridad de las redes 5G", sostiene Buxadé.