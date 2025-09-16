-
Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha
Podemos Castilla-La Mancha ha hecho público el fallecimiento de su actual secretaria de Acción Institucional y exconcejala, Martina García Anguita, de 25 años.
Martina estudiaba en la actualidad el Grado de Derecho y fue durante el mandato de 2019 una de las concejalas más jóvenes de la historia con tan solo 19 años, en el municipio de Marchamalo.
Además, ocupó en distintas ocasiones puestos en las papeletas electorales, fue la portavoz del Área Joven de Podemos Castilla-La Mancha y responsable de su Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta 2024, ha informado la formación morada en nota de prensa.
En la pasada asamblea ciudadana de Podemos C-LM concluida el 15 de diciembre Martina fue elegida consejera ciudadana con el quinto mayor apoyo de la región.
Ione Belarra, secretaria general del partido, ha enviado ánimos a su familia personalmente tras conocer la terrible noticia. "Su ejemplo nos inspira y mantendremos su memoria para que sea inmortal", han trasladado concluyendo desde el partido morado.
El Gobierno convoca de nuevo a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España por sus "inaceptables palabras" sobre Sánchez
Exteriores va a convocar esta mañana a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España para protestar por las "inaceptables palabras y posiciones" del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, sobre España y Sánchez, a quien ha acusado de "antisemita".
Es la segunda vez que el Gobierno convoca a Dana Erlich.
Este lunes Saar aseguró que "Sánchez y su Gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad" y destacó que "fue el estado terrorista Hamás el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra judíos desde el Holocausto".
Los reyes emprenden este martes su primer viaje de Estado a Egipto
Los reyes de España emprenden este martes su primer viaje de Estado a Egipto, una visita con la que quieren impulsar las ya excelentes relaciones entre ambos estados en los ámbitos político, económico y cultural.
Un viaje que tiene lugar en un contexto regional convulso por la guerra en Gaza y en la que Egipto ejerce un destacado papel mediador junto con Catar y Estados Unidos.
Felipe VI y doña Letizia responden con este viaje -que les llevará desde este martes al viernes 19 por El Cairo y Luxor- a la invitación que el presidente egipcio, Abdel Fattah Al Sisi, les hizo en su visita a España el pasado mes de febrero.
Durante la visita de Al Sisi a España, la relación bilateral de ambos países alcanzó el estatus de Partenariado Estratégico y ahora el viaje de los reyes, a los que acompañará el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, representa una oportunidad para continuar estrechando los lazos políticos, económicos, culturales, científicos, de cooperación y humanos.
El Congreso vota hoy la propuesta de Sumar para crear una Oficina Anticorrupción con potestad sancionadora
El Pleno del Congreso decidirá este martes si admite a trámite la proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción con capacidad sancionadora, una iniciativa que el grupo plurinacional registró en marzo de 2024 y que confía en que se tramite, pues tiene encaje en el Plan Anticorrupción anunciado por el Gobierno de coalición.
Así lo explicó el viernes en rueda de prensa el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, quien recordó que desde que se registró la iniciativa "han ocurrido muchas cosas y se ha constatado la gravedad de la corrupción" en España, en referencia a los casos de corrupción por los que están siendo investigados los últimos dos exsecretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos; o la trama relacionada con el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, entre otros.
A raíz de estos casos, el Ejecutivo de coalición diseñó el Plan Estatal de lucha contra la corrupción, cuya primera medida es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. "Nos hemos alegrado mucho de que la primera medida recogida por el Gobierno sea esta propuesta que formulamos y registramos en el año 2024", indicó el diputado de Sumar, cuyo objetivo es que el Gobierno utilice su proposición para sustanciar sus promesas anticorrupción.
El Gobierno responde a la UCI: "Blanquear a través del deporte un genocidio contraviene sus valores"
El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha mostrado su "profundo malestar y sorpresa" por el comunicado emitido por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que desveló su "preocupación" por los incidentes sucedidos durante La Vuelta en las manifestaciones a favor de Palestina, y ha afirmado que "blanquear a través del deporte un genocidio como el de Gaza contraviene la Carta Olímpica y los valores más básicos del deporte".
En una carta dirigida a su presidente, David Lappartient, Rodríguez Uribes desveló su "profundo malestar" y su "sorpresa" por el comunicado del organismo rector del ciclismo mundial. "En España, como en todas las sociedades democráticas, el derecho de manifestación, libre y pacífico, es un derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución de 1978. Si además la causa es una causa justa y noble en defensa de los Derechos Humanos, esa expresión libre y pacífica adquiere la condición de obligación moral", expresó.
Este mismo lunes, la UCI mostró su "total desaprobación y profunda preocupación" por lo sucedido en las manifestaciones, que obligaron a suspender la última etapa de La Vuelta y que, según el organismo federativo, ponen "en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales". Además, criticó la actitud del presidente español, Pedro Sánchez, por expresar "su admiración hacia los manifestantes".
"Como dijo el presidente del Gobierno ayer, desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) estamos muy orgullosos de la grandeza del pueblo español y de su sensibilidad frente a situaciones profundamente inaceptables e intolerables", continuó en su carta Rodríguez Uribes.
