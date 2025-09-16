El PSOE retrasa el embargo de armas a Israel: IU exige a Sumar no ir al Consejo de Ministros si no se aprueba el real decreto

El Gobierno no aprobará este martes el Real Decreto Ley para el embargo de armas a Israel. Estaba previsto que el Consejo de Ministros diera luz verde a esta medida pero por cuestiones técnicas y jurídicas su aprobación se retrasará sine die.

Esto ha llevado a Izquierda Unida a exigir que los ministros de Sumar planten a Sánchez y no acudan a la reunión de los miembros del Ejecutivo del próximo martes hasta que este decreto no sea una realidad.

Así lo ha reclamado el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que considera que "no es normal" que un anuncio del presidente del Gobierno no pueda concretarse "ni siquiera ocho días después", calificando la decisión como "un error".

"Yo soy partidario de que si no va el siguiente, los ministros y ministras del espacio al que pertenece Izquierda Unida no vayan al Consejo de Ministros", ha avisado Maíllo en una entrevista en RNE.

Eso sí, ha matizado que esto no quiere decir que salgan del Gobierno, sino que simplemente "no asistan al Consejo de Ministros" en modo de protesta.

Maíllo ha considerado que no llevar el embargo al Consejo "quita fuerza al poder moral y del liderazgo moral" que está teniendo España "en la opinión pública mundial en su posición firme ante Israel", por lo que no cree que sea buena noticia que este martes no se apruebe el embargo y tampoco vería bien "que se aplace más allá del siguiente".

Sumar exige rapidez a Sánchez

Desde Sumar lamentan que el embargo de armas a Israel no se haya aprobado hoy y piden al PSOE que no lo dilaten y que forme parte del orden del día del Consejo de Ministros de la próxima semana.

La fecha del siguiente Consejo de Ministros, el 23 de septiembre, coincidiría con la Asamblea General de la ONU, que debatiría el reconocimiento del Estado palestino y la condena del genocidio en Gaza.

La formación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, advierte en un comunicado que el acuerdo entre los socios de la coalición que dio lugar a las nueve medidas contra Israel anunciadas por Sánchez la semana pasada son "una hoja de ruta imprescindible para que España tome acciones concretas contra el genocidio en Gaza".

Para Sumar, la aprobación del Real Decreto Ley es una "prioridad política central" y, por ello, debe estar listo cuanto antes e incluirse en el orden del día del próximo Consejo de Ministros sin mayor dilación.



De no ser así, aseguran que supondría un incumplimiento flagrante del acuerdo alcanzado entre los socios de Gobierno.