Albares y Cuerpo se reúnen con el secretario del Tesoro de EEUU
Los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el secretario de Estado y director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia de Gobierno, Manuel de la Rocha, están reunidos en estos en el Palacio de Viana, sede del Ministerio de Exteriores en Madrid con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, para abordar cuestiones de interés comercial bilateral.
Se trata de un encuentro que se celebra en paralelo a las reuniones de negociación comercial de EEUU y China.
El Gobierno retoma la tramitación de la ley de movilidad, pendiente del apoyo de Podemos
El Gobierno ha decidido retomar la tramitación en el Congreso del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible -de cuya aprobación depende la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos-, a pesar de que no cuenta con los votos necesarios para su aprobación, ya que Podemos no le garantiza su apoyo.
Considerada una de las leyes más importantes de la legislatura para modernizar la movilidad en España y luchar contra el cambio climático, su tramitación quedó bloqueada antes del verano, cuando se desconvocó por sorpresa la comisión que iba a aprobarla.
Podemos había dado poco antes la legislatura por "muerta" y había anunciado que no iba a negociar nada con el "Gobierno de la guerra", en alusión al compromiso de España en la OTAN para elevar el gasto militar al 5% del PIB, lo que dejó al Ejecutivo sin respaldo suficiente para sacarla adelante.
Aunque el partido que lidera la exministra Ione Belarra sigue sin sentarse a negociar, fuentes de la Comisión de Transportes han dicho a Efe que la Mesa incluirá este martes la votación del dictamen de la ponencia en el orden del día de la siguiente sesión, que previsiblemente se celebrará el 23 de septiembre.
PSOE y Sumar elogian al pueblo de Madrid en la final de La Vuelta: "Violencia son los asesinados en Gaza"
Ministros del Gobierno, el PSOE y Sumar han elogiado al pueblo de Madrid tras las protestas contra Israel que obligaron a cancelar el final de La Vuelta a España, mientras que el PP, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital acusaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de permitir e incitar las manifestaciones propalestinas.
Horas antes de los disturbios, en un mitin en Málaga, el jefe del Ejecutivo había presentado a España como "ejemplo y orgullo ante una comunidad internacional" que ve cómo el país "da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos", en la condena a la "barbarie" en Gaza y "se moviliza por causas justas como la de Palestina".
Tras las protestas propalestinas que llevaron a la interrupción y la cancelación del final de la Vuelta, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado que las movilizaciones en apoyo a Palestina durante la Vuelta han sido "un ejemplo de dignidad" y demuestran que la sociedad española no tolera normalizar el "genocidio" en Gaza.
El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha asegurado por su parte que lamenta la cancelación de la última etapa ero que lo siente "mucho más por los cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados".
El también secretario general del PSOE-M ha publicado en la red social X un mensaje en el que asegura que el hecho de que "el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España. Al revés. Habla muy bien del pueblo de Madrid".
EL líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado a Sánchez de haber "permitido e inducido" las protestas contra Israel y a favor de Palestina que han obligado a la cancelación de la Vuelta Ciclista a España.
A juicio de Feijóo, la suspensión de la Vuelta ha supuesto un "ridículo internacional televisado en todo el mundo".
