Ministros del Gobierno, el PSOE y Sumar han elogiado al pueblo de Madrid tras las protestas contra Israel que obligaron a cancelar el final de La Vuelta a España, mientras que el PP, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital acusaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de permitir e incitar las manifestaciones propalestinas.



Horas antes de los disturbios, en un mitin en Málaga, el jefe del Ejecutivo había presentado a España como "ejemplo y orgullo ante una comunidad internacional" que ve cómo el país "da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos", en la condena a la "barbarie" en Gaza y "se moviliza por causas justas como la de Palestina".



Tras las protestas propalestinas que llevaron a la interrupción y la cancelación del final de la Vuelta, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado que las movilizaciones en apoyo a Palestina durante la Vuelta han sido "un ejemplo de dignidad" y demuestran que la sociedad española no tolera normalizar el "genocidio" en Gaza.



El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha asegurado por su parte que lamenta la cancelación de la última etapa ero que lo siente "mucho más por los cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados".

El también secretario general del PSOE-M ha publicado en la red social X un mensaje en el que asegura que el hecho de que "el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España. Al revés. Habla muy bien del pueblo de Madrid".

EL líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado a Sánchez de haber "permitido e inducido" las protestas contra Israel y a favor de Palestina que han obligado a la cancelación de la Vuelta Ciclista a España.



A juicio de Feijóo, la suspensión de la Vuelta ha supuesto un "ridículo internacional televisado en todo el mundo".