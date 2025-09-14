Pedro Sánchez carga contra la oposición en el inicio del curso político del PSOE: "Feijóo es una mala copia de Abascal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado este domingo el inicio del curso político del PSOE en un acto celebrado en Málaga, acompañado de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero. La intervención del también secretario general de los socialistas ha estado cargada de críticas a los partidos de la oposición PP y Vox. "Feijóo se ha convertido en una mala copia de Abascal", ha apuntado.

En un acto celebrado en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga, el líder socialista ha acusado a ambos partidos de "ser lo mismo". "Hay que recordar a esta derecha faltona que el permiso para gobernar nos lo da la gente con su voto, no las amenazas ni los insultos de la derecha, y en eso están, en mimetizarse con la ultraderecha", ha subrayado.

Sánchez ha insistido en que los partidos de la oposición "no solo practican la mala política, sino que practican la mala educación. Van a tener que esperar hasta el 2027 y todos los años que vengan después", ha enfatizado.

El presidente ha enumerado votaciones en el Congreso, en las que PP y Vox han votado "en contra del interés general". "Llevamos siete años y no me deja de sorprender. Han votado en contra de la reforma laboral, de la revalorización de las pensiones y de la reducción de la jornada laboral", ha sostenido Sánchez.

Y ha recordado palabras del exministro de Hacienda popular, Cristóbal Montoro: "¿Os acordáis, no? Dijo 'Que se hunda España, que ya vendremos para reflotarlo'". Según Sánchez, "no les duele España, lo que les duele es estar en la oposición".

En el terreno económico, ha reivindicado la gestión del Ejecutivo: "La realidad es la que es, cuando mayores son los éxitos de la economía y del Gobierno de España, mayores son los insultos y los gritos de esta derecha y ultraderecha".

Según el presidente, una de las principales agencias de calificación ha elevado el grado y solvencia de la deuda española. "España representa el 40% de crecimiento económico de la zona euro. Estamos reduciendo la tasa de paro, también la juvenil", ha añadido.

Además, ha destacado que "gobernar es que cuando se crece se repartan los frutos de ese crecimiento. Aprobar el impuesto a las grandes fortunas, a la banca", y ha recordado otras medidas como la ley de igualdad salarial para acabar con la brecha entre hombres y mujeres y el "gran pacto de Estado" contra la violencia de género. "Todo eso lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo".

El líder de los socialistas ha incidido especialmente en los "insultos" de la oposición al Gobierno: "Nosotros siempre hemos tenido muy claro que los insultos no reducen las listas de espera en la sanidad pública, no resuelven el problema de la vivienda en los jóvenes. Nosotros optamos por gobernar, si ellos deciden insultar, allá ellos", ha apuntado.

Sobre el cambio climático, ha alertado de que "Andalucía ha tenido más de 40 grados en estas olas de calor. Afrontar un pacto de Estado por la emergencia climática es un hecho incontestable. Necesitamos políticas de Estado".

Educación

Sánchez también ha hecho referencia a la educación, poniendo en valor la labor de su Gobierno desde 2018: "En este tiempo, hemos aumentado en un 82% las partidas vinculadas con las becas en la educación pública para la igualdad de oportunidades entre nuestros jóvenes".

Asimismo, ha asegurado que se han aumentado en 400.000 las plazas de Formación Profesional desde que gobiernan los socialistas. "Pasamos de 182 millones de euros en la época de Rajoy a más de mil millones de euros, un 550% más. ¿Sabéis cuál es la tasa de empleabilidad de los chavales que se forman ahora en la FP dual? Es más de un 60%, cuando llegamos en 2018 era de un 30%", ha recalcado.

En materia de vivienda, Sánchez ha recalcado que la Ley de Vivienda, permite desarrollar "una nueva política frente a la perspectiva neoliberal que ha imperado durante estos últimos 40 años".

Vivienda

En ese sentido, ha anunciado medidas contra los pisos turísticos: "Hemos detectado irregularidades, y este mismo lunes vamos a revocar de este registro único de arrendamientos 53.000 viviendas en España para que pasen a ser alquileres de larga temporada, para la gente joven, 6.500 aquí en Málaga".

El secretario general del PSOE también ha ensalzado la figura de la ministra de Hacienda y candidata a la Junta por el PSOE-A, María Jesús Montero, criticando al presidente de la Junta, Juanma Moreno, del que ha dicho que no lo conoce mucho "pero parece una persona muy de derechas", así como que lo ve "desganado y sin proyecto".

"No conozco a Moreno Bonilla, pero en lo poco que lo he visto actuar, me parece una persona muy de derechas. Cada vez que ha tenido que mirar para un lado ha sido para la derecha, si ha tenido que rebajar impuestos ha sido para los de arriba", ha apuntado el presidente del Gobierno.

"No deja de ser curioso ver a la derecha criticándome durante los incendios, que fui, y Moreno Bonilla no pisó ninguno", ha criticado.

Sánchez ha comenzado su defensa por Montero como candidata ensalzando su elección para ello, en contra de "muchos medios de comunicación conservadores que decían que lo que quería era poner a distintos ministros en sus territorios, como si fuera contrario a las bases de esos territorios el que eligieran a esos candidatos".

En este sentido, tras reivindicar también la elección de otros ministros como Pilar Alegría, Diana Morán u Óscar López, que cuentan con su "admiración y reconocimiento", ha asegurado que "a alguien que realmente me va a costar, aunque será presidenta de la Junta de Andalucía, pero la voy a echar mucho de menos como vicepresidenta primera del gobierno es a María Jesús Montero".

Sánchez ha cerrado su intervención con un alegato a favor de la candidata socialista a la Junta: "Gobernar para la gente es reforzar la sanidad pública. Una de las primeras medidas que pusimos en marcha fue recuperar la universalización de la sanidad pública. María Jesús Montero volverá a recuperar el carácter público de la sanidad en Andalucía", ha apuntado.