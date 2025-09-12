Sánchez anuncia que España participará con "medios aéreos" en el dispositivo de la OTAN: "Putin no nos va a amendretar"

Pedro Sánchez, este jueves en Ferrol, durante la botadura de la nueva fragata F-110. Europa Press

El presidente del Gobierno ha anunciado a través de su cuenta en la red social X que España también aportará efectivos en el despliegue de los países de la OTAN en el flanco este de la organización atlántica, tras el ataque con drones de Rusia sobre Polonia.

En concreto, Pedro Sánchez ha confiramdo que España aportará "medios aéreos", sin especificar de qué tipo, ya que otros países sí han anunciado su intención de enviar cazas F-35, helicópteros de ataque o incluso soldados sobre el terreno en Polonia.

Estos medios, tal y como recuerda Sánchez, se sumarán a los que España ya tiene desplegados en diferentes misiones OTAN en Letonia, Lituania y otros países y "estarán ahí todo el tiempo que haga falta".

Para terminar, Sánchez ha lanzado un mensaje claro y contundente: "Putin no nos va a amedrentar".

