Feijóo, tras el asesinato de Kirk: "A quien minimiza el asesinato de un hombre por su ideología, le digo: 'El ultra eres tú'"

El asesinato de Charlie Kirk, el influyente activista conservador y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, sigue marcando la política nacional en España.

Y muestra de ello es que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su presencia este viernes en Málaga, donde ha arrancado el curso político andaluz, para lanzar un mensaje claro de condena ante cualquier tipo de violencia.

"La violencia es inaceptable", ha dicho, advirtiendo de que no puede "minimizarse ni diluirse por motivos políticos o ideológicos".

"Como seres humanos tenemos derecho a pensar, a decir, a expresar y a rezar en lo que creemos, y hacerlo en libertad. Tenemos derecho a la vida", ha señalado

En su declaración ante más de 1.500 personas, ha subrayado que las víctimas de la violencia política son ante todo víctimas, mientras que “quienes asesinan a una persona por lo que piensa son verdugos y asesinos”.

"No quiero vivir en un país o en un continente que relativiza la violencia. Son vidas humanas. Por eso me niego a justificar cualquier forma de violencia. A quien minimiza el asesinato de un hombre por su ideología, le digo: ‘el ultra eres tú'", ha sentenciado.

Para Feijóo, los demócratas no distinguen entre violencia y ha denunciado que quien lo hace es un "fanático". "Da igual si quien la sufre es un norteamericano o una mujer afgana, si es en Gaza o en Venezuela", ha apostillado en un acto con el que se ha dado inicio al curso político en Andalucía.

Fuera "tuiteros y puteros"

Buena parte de la intervención de Feijóo ha tenido a Andalucía como protagonista. Sabedor del peso de la región en unas futuras elecciones nacionales, ha puesto como ejemplo de gestión la labor de Juanma Moreno, que contrasta con la etapa de corrupción previa.

Como muestra de su compromiso con la comunidad andaluza, ha anunciado su intención de firmar un "contrato" con Andalucía, en el que, entre otros temas centrales, estará el transporte.

La referencia del líder de los populares es relevante después de que los últimos meses estén marcados por los numerosos problemas que han padecido las conexiones ferroviarias entre Madrid y Andalucía.

De todos ellos ha responsabilizado de manera directa “al ministro de las redes sociales”, Óscar Puente. "Del Ministerio de Transportes saldrán los tuiteros y los puteros y lo gestionaremos con servidores públicos", ha anunciado.

El presidente popular, acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha abundado en denunciar el maltrato al que el Gobierno de España somete a Andalucía.

"Ya está bien de privilegios, de chantajes, de que los excesos del independentismo lo paguemos el resto de los españoles", ha afirmado.

El mensaje de Feijóo ha venido a coincidir con el que minutos antes ha lanzado Moreno contra Pedro Sánchez. "No hay decisión que no perjudique a Andalucía”, ha subrayado, advirtiendo de que la región "no podrá tener un futuro de bienestar mientras nos sigan maltratando y limitando nuestras posibilidades".

En su ataque al presidente del Gobierno, el máximo representante del PP nacional le ha acusado de "secuestrar la democracia de la Nación española" al gobernar "sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria, atacando a los jueces".

Durante su intervención, también ha puesto sobre la mesa el debate nacional sobre la inmigración. "Dicen que hablar de inmigración crispa, pero tenemos que hacerlo para que no cundan los mensajes xenófobos", ha defendido.

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de "repartir a los inmigrantes como si fueran mercancía" y ha dado la bienvenida a todos aquellos que vienen a España a trabajar y a cumplir las leyes. "Quien no lo haga tendrá la puerta de salida de España porque es lo lógico y lo sensato", ha añadido.