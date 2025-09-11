La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Pilar Alegría, ha dicho que "el deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea" y ha deseado que la Vuelta Ciclista a España acabe bien el próximo domingo porque "no sería una buena noticia" que hubiera incidencias con las manifestaciones anti-Israel.

Además, se ha mostrado a favor de la expulsión del equipo israelí de La Vuelta.

"Que una competición tan importante como La Vuelta no se pudiera celebrar creo que no sería una buena noticia. Lo que estamos viendo durante estos días con esas manifestaciones, que en mi opinión entran dentro de la lógica, es que la sociedad española en su conjunto no permanece ni puede permanecer equidistante frente a lo que está pasando", apuntó este jueves Alegría en la Ser.

Para la ministra, los ciudadanos protestan "pacíficamente con sus banderas de Palestina, trasladando su opinión y su posición sobre lo que está pasando", lo que, a su juicio, "es una clara representación del sentir mayoritario de la ciudadanía". "El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea", aseveró la ministra.

Sobre suspender o no La Vuelta, recordó que "esa decisión no le corresponde a esta ministra ni a este Gobierno". "Es una decisión que tendrían que tomar los organizadores de La Vuelta y quedan cuatro etapas", apostilló. "Nosotros como Gobierno por lo que sí que vamos a velar, así nos corresponde, es por la seguridad e integridad de los deportistas y de los aficionados, pero también por ese derecho fundamental a la manifestación de tantos y tantos ciudadanos", indicó.