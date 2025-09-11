-
El Ministerio de Hacienda trabaja ya en un nuevo modelo de financiación autonómica
El Ministerio de Hacienda trabaja actualmente en la elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica que sustituya al aprobado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que debería haberse renovado hace más de 10 años.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo este miércoles en la sesión de control en el Congreso de los Diputados que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a "poner encima de la mesa un sistema de financiación autonómica".
Lo va a hacer, dijo Sánchez sin aportar más detalles, después de haber propuesto una quita de la deuda autonómica con el Estado de 83.252 millones de euros y tras haber aumentado en 300.000 millones la financiación a las comunidades en los siete años que lleva como presidente.
En el departamento que dirige María Jesús Montero, consultado por Efe, no se han revelado ni las fechas en las que podría presentarse el nuevo modelo ni la manera en que se hará.
Begoña Gómez admite que su asesora hizo "favores" puntuales para su cátedra antes de que el juez tenga los correos de ambas
Begoña Gómez admitió este miércoles ante el juez que su asesora, Cristina Álvarez, realizó "favores" puntuales para la cátedra que ella dirigió, hasta finales de 2024, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
A diferencia de Álvarez, la mujer de Pedro Sánchez sí optó por declarar ante el magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a ambas.
La citación se centró en el supuesto delito de malversación de caudales públicos, que el juez atribuye a las dos, debido a la contratación de la asesora como personal eventual de Presidencia del Gobierno.
En esta causa judicial, conocida como caso Begoña, figuran varios correos electrónicos que Álvarez envió para favorecer los negocios privados de la esposa de Sánchez.
Mandó uno de ellos a la empresa Reale Seguros para que siguiera financiando la cátedra que Gómez co-dirigía por entonces en la UCM.
Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: "El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad"
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Pilar Alegría, ha dicho que "el deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea" y ha deseado que la Vuelta Ciclista a España acabe bien el próximo domingo porque "no sería una buena noticia" que hubiera incidencias con las manifestaciones anti-Israel.
Además, se ha mostrado a favor de la expulsión del equipo israelí de La Vuelta.
"Que una competición tan importante como La Vuelta no se pudiera celebrar creo que no sería una buena noticia. Lo que estamos viendo durante estos días con esas manifestaciones, que en mi opinión entran dentro de la lógica, es que la sociedad española en su conjunto no permanece ni puede permanecer equidistante frente a lo que está pasando", apuntó este jueves Alegría en la Ser.
Para la ministra, los ciudadanos protestan "pacíficamente con sus banderas de Palestina, trasladando su opinión y su posición sobre lo que está pasando", lo que, a su juicio, "es una clara representación del sentir mayoritario de la ciudadanía". "El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea", aseveró la ministra.
Sobre suspender o no La Vuelta, recordó que "esa decisión no le corresponde a esta ministra ni a este Gobierno". "Es una decisión que tendrían que tomar los organizadores de La Vuelta y quedan cuatro etapas", apostilló. "Nosotros como Gobierno por lo que sí que vamos a velar, así nos corresponde, es por la seguridad e integridad de los deportistas y de los aficionados, pero también por ese derecho fundamental a la manifestación de tantos y tantos ciudadanos", indicó.
