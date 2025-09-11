Netanyahu acusa a Sánchez de lanzar 'amenazas genocidas' al decir que España 'no tiene bombas nucleares' para frenar a Israel en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado este jueves a Pedro Sánchez de lanzar una "amenaza genocida flagrante" contra Israel. Lo ha hecho tras las declaraciones del presidente del Gobierno en su comparecencia del lunes sobre la guerra en Gaza.

"El primer ministro español Sánchez dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque 'España no tiene armas nucleares'", ha escrito Netanyahu en su perfil oficial en X.

Para el mandatario israelí, esa afirmación constituye "una amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo". "Al parecer, la Inquisición, la expulsión de los judíos de España y el asesinato masivo de judíos en el Holocausto no es suficiente. Increíble", ha añadido.

Spanish PM Sanchez said yesterday that Spain can’t stop Israel’s battle against Hamas terrorists because ‘Spain does not have nuclear weapons.’ That’s a blatant genocidal threat on the world’s only Jewish State. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 11, 2025

Las palabras de Netanyahu llegan después de que su ministro de Exteriores, Gideon Saar, acusara a Sánchez de "distraer la atención de los escándalos de corrupción" en España y de mostrar una "falta de conciencia histórica" respecto a la expulsión de los judíos en 1492.

En esa misma línea, el Gobierno israelí anunció esta semana un veto de entrada contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud, Sira Rego, como respuesta al endurecimiento de la posición española frente a la ofensiva en Gaza.

Las palabras de Sánchez

Las declaraciones a las que alude Netanyahu se produjeron el lunes, cuando Sánchez presentó un paquete de medidas en respuesta a la guerra. Entre ellas figura la prohibición de entrada a dos ministros ultras israelíes y el embargo de armas.

"España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí", dijo Sánchez entonces en su declaración institucional desde Moncloa.

"Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas", añadió el presidente del Gobierno, que justificó así las medidas adoptadas contra Israel.